Literaturherbst: Mobiles Theater in Corona-Zeiten in Krumbach

Plus Wie das Moussong-Theater trotz der vielen Corona-Auflagen Kinder beim Literaturherbst in Krumbach glücklich machte.

Von Elisabeth Schmid

Am Wochenende gastierte das Moussong Theater mit seinem Stück „Die drei Wünsche“ nach Johann Peter Hebel und Charles Perrault im Rahmen des Literaturherbstes im Krumbacher Heimatmuseum. Durch Corona war alles etwas anders als bisher. Nur rund zehn Besucher durften in den hinteren Raum des Museums, um die Vorstellung des Marionettentheaters zu sehen. Dafür spielten Kerstin und Sven Moussong fünf Mal dieses Kinderstück. Jede Vorstellung dauerte 20 Minuten. Gruppenweise hatten so doch mehrere Kinder die Gelegenheit, das lustige und gleichzeitig lehrreiche Stück zu besuchen.

Wegen Corona lief beim Moussong-Theater in Krumbach einiges anders

Mit dem nötigen Sicherheitsabstand konnte es dann zur Freude der Kinder und einiger Erwachsener losgehen. Auch die Bühne war nicht wie gewohnt. Sven Moussong hatte nämlich im Juli eine Idee, wie man auch in der Pandemiezeit Theater machen könne: Er nahm eine Fahrradrikscha, baute den Sitzteil aus und fertigte eine kleine Bühne mit kleinen Stabpuppen an. Eine kleine Drehorgel sorgt für die musikalische Untermalung. Der Vorteil des Rikscha-Theaters: Es ist mobil und kann drinnen wie draußen bespielt werden.

Worum es im Stück ging: Eines Tages steht eine Fee vor der Tür der Familie Holzfäller und bringt drei Wünsche. Drei Wünsche, was solle man sich da nur wünschen, meinte der Mann. Ich würde ein Gartentor brauchen, sagte er zu seiner Frau. Die Frau war dagegen. „Das ist doch zu wenig“, meinte sie. Es kommt zum Streit und in der Hitze des Gefechts wünscht sich der Mann eine Bratwurst – und schwups ist sie da. Der Einzige der sich darüber freut, ist Hund Jupiter. Am Ende hat die Frau eine Bratwurst im Mund, damit sie endlich still ist und die Wünsche sind fast vertan. Da kommt der Mann zur Einsicht: „Wir hätten uns Verstand und Zufriedenheit wünschen sollen“, sagt er und befreit damit die Frau von der Wurst und alle sind nun zufrieden. Den Kindern gefiel das Stück auf alle Fälle und auch den Eltern und Großeltern, so mancher schmunzelte oder lachte.

