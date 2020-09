vor 24 Min.

Literaturherbst – mit Abstand im Krumbacher Stadtsaal

Plus Am Auftaktabend am 10. September erklärt Stefan Verra, warum Politiker wie wirken und was wir uns davon abschneiden können. Wie die Eröffnungsveranstaltung ablaufen soll.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Die Auftaktveranstaltung zum Literaturherbst Krumbach ist seit vielen Jahren ein literarisches und gesellschaftliches Ereignis. Wer dabei sein wollte, musste rasch handeln, denn das Interesse der Interessierten war stets deutlich größer als das Platz- und Kartenkontingent. Heuer ist in Zeiten der Corona-Krise so manches anders. Und dabei spielt der Stadtsaal eine ganz besondere Rolle. Doch an der Tradition, die Veranstaltungsreihe mit einer echten Attraktion zu eröffnen, wollen die beiden Veranstalter, die Raiffeisenbank Schwaben Mitte und die Volkshochschule Krumbach, auch in Corona-Zeiten nicht rütteln lassen.

Sie haben für den diesjährigen Auftakt des Literaturherbstes am 10. September (Beginn um 19.30 Uhr) Stefan Verra gewonnen, der weltweit zu den Top-Experten für Körpersprache zählt. Der Österreicher, der in München lebt, begeistert jährlich mit seinen Vorträgen über 100000 Besucher. In Krumbach wird er sein Buch „Leithammel sind auch nur Menschen. Die Körpersprache der Mächtigen“ vorstellen. Stefan Verra erklärt live, wie die Mächtigen der Welt agieren, womit sie Menschen für sich einnehmen. Was tun sie, damit Menschen sie wählen, sie unterstützen und ihnen oft bedingungslos folgen? Das Spannende daran ist, dass rational nicht nachvollziehbar ist, was da geschieht, was die Faszination eines Politikers ausmacht, erläutert Verra.

Wie konnte Trump ins Weiße Haus einziehen?

Den meisten Europäern ist es beispielsweise ein Rätsel, wie ein Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ins Weiße Haus einziehen konnte. Sie finden Trump plump und primitiv, sind eher abgestoßen, keineswegs fasziniert. Aber was ist das Geheimnis von Angela Merkel? Sie ist klein, wirkte im Vergleich zu ihren Vorgängern Helmut Kohl und Gerhard Schröder eher zurückhaltend, unentschieden und farblos. Und dennoch punktete sie gegen Schröder, entmachtete innerparteiliche Widersacher und glänzte mit beneidenswerter Beliebtheit bei Umfragen.

Stefan Verra entschlüsselt die Körpersprache von sieben Politikern, auch so unterschiedlicher Persönlichkeiten wie Putin und Macron, Sebastian Kurz und Xi Jinping oder der Notenbankchefin Christine Lagarde. Seine These ist, dass der Mensch nicht primär über Rationales und Argumente auf andere wirke, sondern über Signale, die die Sinne stimulieren. Auf diese Reize reagieren alle Menschen in gleicher Weise, weil das Gehirn evolutionsbedingt so angelegt sei. Wer also andere verstehen möchte, muss ihre Körpersprache verstehen. Im Gegenzug ist es möglich, auch die eigene Wirksamkeit zu verbessern, indem man an seiner Körpersprache arbeitet. 70000 Menschen verfolgen regelmäßig die Tipps von Stefan Verra auf Social-Media-Kanälen. Organisatoren von Kultur haben es in Corona-Zeiten schwer.

Kleinere Brötchen backen als bisher

Es gilt umzudenken, flexibel zu sein, Kompromisse zu suchen, kleinere Brötchen zu backen als bisher. Die Salzburger Festspiele fanden unter angepassten Bedingungen statt, die Veranstalter zogen am Ende eine ausgesprochen positive Bilanz. Auch in Krumbach gelten für den Literaturherbst andere Regeln. Die Auftaktveranstaltung kann nicht in der dichten Atmosphäre der Halle der Raiffeisenbank stattfinden. Um genügend räumliche Distanz für 120 Besucher zu schaffen, wurde der Auftakt in den Stadtsaal verlegt. Man kann aber davon ausgehen, dass ein mit allen Wassern gewaschener Redner wie Stefan Verra Mittel und Wege finden wird, sein Potenzial auch unter erschwerten Bedingungen auszuspielen.

Da mag der Verzicht auf die Möglichkeit, sich im Anschluss an den Vortrag mit den anderen Gästen auszutauschen, schon schwerer wiegen. Eine Abendkasse wird es grundsätzlich bei keiner Veranstaltung im Rahmen des Literaturherbstes geben, Karten muss man sich im Vorverkauf besorgen. Im Unterschied zu den Vorjahren gibt es heuer noch ein Restkontingent für den Auftakt zum Literaturherbst 2020.

Info: Stefan Verra stellt am Donnerstag, 10. September, um 19.30 Uhr im Stadtsaal Krumbach sein Buch „Leithammel sind auch nur Menschen. Die Körpersprache der Mächtigen“ vor. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Raiffeisenbank Schwaben Mitte und ihren Filialen, unter www.rb-schwaben.de oder Telefon 08282/999-0.

