08.09.2020

Live-Konzert mit Susanne Rieger und Herbert Deschler im Stadtpark

Im Stadtpark in Krumbach gibt es bald ein Klangerlebnis. Susanne Rieger und Herbert Deschler und viele weitere Künstler spielen ein Live-Konzert für den guten Zweck.

Nach ihrem erfolgreichen Onlinekonzert Mitte Juni treten die Sopranistin Susanne Rieger und ihr musikalischer Wegbegleiter, Sounddesigner Herbert Deschler, nun live auf. Die Musiker sind am Freitag, 25. September, ab 19 Uhr, im Krumbacher Stadtpark zu Gast.

Veranstalter ist die Werbegemeinschaft Krumbach. Der Erlös des Konzerts geht in Form von Einkaufsgutscheinen an die Offene Tafel Krumbach. Ihrem Stil treu bleibend, mixen Susanne Rieger und Herbert Deschler bei ihrem Gastspiel in der Kammelstadt Klassik mit modernen Elementen zu einer neuen Gesamtkomposition, in der alle Sinne angeregt werden.

In „3 – Klassik meets Pop“ sind zudem gleich zwei außergewöhnliche Künstler mit von der Partie. Zum einen Gitarrist Kurt Härtl, der mit zahlreichen Stars wie Anna Maria Kaufmann, die jungen Tenöre uvm. musizierte. Er ist eine feste Größe in der deutschen Live- und Studioszene und zudem Lehrbeauftragter an der Universität Augsburg.

Live-Konzert für den guten Zweck im Stadtpark in Krumbach

Zum anderen Percussionist Thomas Sporrer. Er spielte an der Staatsoper Kairo, mit den Münchner Symphonikern, war Solist beim Rundfunkorchester München und Staatsorchester Rheinland-Pfalz, konzertierte als Showdrummer mit dem Cirque du Soleil.

Welch eine Mischung: Klassischer Gesang, Sounddesign, Gitarre und Rhythmik – und das alles für den guten Zweck.

Die Zuhörer dürfen sich auf moderne, klassische, impulsive, romantische und magische Momente freuen.

Karten gibt es bei den Mittelschwäbischen Nachrichten zu kaufen und unter www.einkaufen-in-krumbach.de. Beim Zugang zum Stadtpark gelten die Abstands- und Hygienebestimmungen. Sitzgelegenheiten müssen aufgrund der Coronaregeln selbst mitgebracht werden. (pm)

Das könnte Sie auch interessieren: