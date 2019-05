Live am Marktplatz 2019: Das planen die Organisatoren in Krumbach

Plus Was die Organisatoren 2019 für „Live am Marktplatz“ planen. und warum die Saison dieses Jahr kürzer ist.

Es geht sozusagen in die vierte Runde. Am kommenden Samstag, 18. Mai, um 19.30 Uhr startet in Krumbach wieder die Veranstaltungsreihe „Live am Marktplatz“. Bei einem Abend für Sponsoren und Unterstützer in der Krumbacher Gaststätte Kachelofen stellten die drei Hauptorganisatoren, Gastwirt Herbert Haas, Maximilian Behrends und Bodo Gewinner die Grundzüge des Programms für die neue Saison vor. Den Auftakt wird diesmal Pascal Blenke mit seiner Band gestalten. Der aus Augsburg stammende Blenke studiert in Stuttgart Jazz-/Popgesang. Die Band spielt eine Mischung von Jazz bis Pop. Augsburg, Stuttgart? Allein diese beiden Stichworte deuten an, dass die Krumbacher Veranstaltungsreihe, die erstmals 2016 stattfand, inzwischen weit über Krumbach hinaus populär geworden ist.

Dies hob auch Krumbachs 2. Bürgermeister Gerhard Weiß in seiner Ansprache hervor. „Es ist toll, was hier gemacht wird.“ Immer wieder bekomme er mit Blick auf „Live am Marktplatz“ von Auswärtigen zu hören, dass sich Krumbach beachtlich entwickelt habe. Die Stadt unterstütze „Live am Marktplatz“, wo sie könne.

Heuer wird in Krumbach erneut eine Mischung aus bekannten heimischen und auswärtigen Bands auftreten. Geplant sind unter anderem Auftritte von Out in The Sticks, Seitenblicke (beim unplugged Wednesday), X-Plosive, Alexandra Jörg (beim unplugged Wednesday) Easy Livin’, JazzSpätzla, Mayday und The BluesAgents. Es ist ein vielfältiges Programm von Big-Band-Sound bis Cover-Rock. Das Finale findet am Samstag, 17. August mit Shakin’ up statt.

Live am Marktplatz 2019 in Krumbach: Saison ist verkürzt

Die Saison ist diesmal leicht verkürzt. Nicht selten habe es Anfang Mai mit dem Wetter Probleme gegeben, erläuterten zuletzt die Organisatoren. Ferner sei der „Unplugged Wednesday“, in diesem Jahr weiter aufgewertet worden. 2019 sind vom Mittwoch, 5. Juni bis Mittwoch, 24. Juli insgesamt acht Veranstaltungen vorgesehen. Am Mittwoch wird es mit Alexandra Jörg oder dem Quintett Concerto Latino aus dem Kreis Dillingen auch klassische Elemente geben. Am Mittwoch möchten die Veranstalter musikalisch bewusst ruhigere Akzente setzen.

Haas, Gewinner und Behrends brachten zuletzt wiederholt ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass der Krumbacher Stadtrat Ende November 2018 mit einer Entscheidung nochmals fixiert hat, dass der Krumbacher Marktplatz auf der Südseite zur warmen Jahreszeit gesperrt wird. Diese Regelung gilt seit 2016. In diesem Jahr fand auch „Live am Marktplatz“ zum ersten Mal statt. 2017 musste die Veranstaltungsreihe wegen des Kachelofen-Brandes abgebrochen werden, 2018 wurde sie wieder aufgenommen.

Debatten gab es vor einigen Monaten um die Gestaltung der Bühne. Herbert Haas hat sich am Ende dafür entschieden, wieder eine mobile Lösung mit wöchentlichem Auf- und Abbau zum Einsatz zu bringen. Anders als in den Vorjahren wird dies aber von einer externen Firma übernommen. Zusammen mit der Tontechnik, die den Bands Woche für Woche zur Verfügung gestellt werde, sei für Bühne/Tontechnik pro Wochenende mit Kosten von rund 3000 Euro zu rechnen. Bei der Zusammenkunft im Kachelofen dankte Haas auch mit Blick darauf den Sponsoren und Unterstützern.

Auftakt für Live am Marktplatz 2019 startet am 18. Mai

Pascal Blenke – dieser Name steht heuer für den musikalischen Auftakt bei „Live am Marktplatz“ am Samstag, 18. Mai. Ergänzend dazu veranstalten Gastwirt Georg Ringler und der Babenhauser Brauereimeister und Biersommelier Marcus Worsch am Samstag, 18. Mai die erste „Krumbacher Bieriade“. Von 10 Uhr bis 22 Uhr können sich Interessierte im Ringler-Biergarten durch verschiedene Bierspezialitäten probieren. Präsentieren werden sich bei dem Craft-Beer-Festival zahlreiche kleine und mittelständische Brauereien. Auch mit Blick darauf sprach Herbert Haas von einem „tollen Miteinander“ der Nachbarn. Bei „Live am Marktplatz“ sind inzwischen beispielsweise auch viele Besucher aus dem Unterallgäu oder aus dem Raum Richtung Illertissen zu Gast. In diesen Regionen sei, so Haas, die Plakatwerbung intensiviert worden. Auch im vierten Jahr von „Live am Marktplatz“ verspüre er „große Lust und Freude“, die Veranstaltung weiter voranzubringen.

Der Bereich Streetfood wird heuer wieder regelmäßig bei den Veranstaltungen von den Gaststätten Kachelofen, Traubenbräu und der Cocktailbar D1 übernommen. Hinzu kommen an verschiedenen Abenden unterschiedliche weitere Anbieter. Frei wird der Eintritt auch heuer sein. Und an diesem bewährten Konzept möchten die Veranstalter festhalten.

Der neue Pocketguide zu „Live am Marktplatz“ mit einer Auflage von rund 10 000 Exemplaren liegt jetzt an zahlreichen Stellen aus. Umfassende Infos zum Programm sind auch auf der Internetseite www.liveammarktplatz.de abrufbar.