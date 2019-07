vor 20 Min.

„Live am Marktplatz“ in Krumbach abgesagt

Wegen der großen Gewittergefahr für Samstagabend fällt das geplante Konzert mit den „Groovin‘ Oaks“ aus.

Die Gewittergefahr ist groß am Samstagabend. Und so haben sich die Veranstalter von „Live am Marktplatz“ entschlossen, dass für Samstagabend geplante Konzert mit den „Groovin‘ Oaks“ abzusagen. Dies teilte Maximilian Behrends, einer der Organisatoren von „Live am Marktplatz“ unserer Redaktion mit. Behrends bedauert die Absage, denn er ist sich sicher, dass das Konzert ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltungsreihe geworden wäre. Angesichts der problematischen Wetteraussichten habe man aber keine andere Wahl gehabt und sich zur Absage entschieden. (zg)

