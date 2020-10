00:30 Uhr

Lkw-Auflieger trifft parkendes Auto

12000 Euro Schaden bei Unfall in Krumbach

Ein Schaden in Höhe von rund 12000 Euro entstand am Montag, gegen 9.30 Uhr, bei einem Unfall im Bereich der Danziger Straße in Krumbach.

Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Sattelauflieger-Gespann auf der Danziger Straße Richtung Osten. Als er nach rechts in die Königsberger Straße einbog, scherte laut Bericht der Polizei sein Auflieger aus und kollidierte, aufgrund der engen Straße, mit einem geparkten Auto. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 12000 Euro. Obwohl der Lkw-Fahrer von Passanten auf den Schaden aufmerksam gemacht wurde, setzte er seine Fahrt fort. Er konnte aber von der verständigten Polizeistreife kurze Zeit später in der Nähe ausfindig gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

Im Verlauf der vergangenen Woche entwendete ein bislang unbekannter Täter in Wiesenbach zwei Hydraulikhämmer im Wert von etwa 6000 Euro. Die Baumaschinen lagen laut Polizei offen auf einem Grundstück im Ringweg. Aufgrund des Gewichts der Geräte wird von mindestens zwei Tätern ausgegangen. Hinweise an die Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/9050.

Am vergangenen Wochenende hielten sich Personen unerlaubt auf dem Gelände des städtischen Kindergartens in der Krumbacher Mühlstraße auf. Hierbei beschädigten sie, so die Polizei, rund einen Quadratmeter der Fassade. Mit einem spitzen Gegenstand wurden Löcher in die Wärmedämmplatten gedrückt. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/9050. (sh/(zg)

