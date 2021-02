13:29 Uhr

Lkw-Fahrer macht Poller in Krumbacher Innenstadt platt

Ein Lkw hat in Krumbach zwei Poller und einen Baum beschädigt.

Ein Lastwagen-Fahrer ist am Donnerstag in Krumbach etwas ungestüm um eine Kurve in der Innenstadt gefahren. Das blieb nicht ohne Folgen.

Ein ortsunkundiger Lastwagen-Fahrer beschädigte am Donnerstag zwei Poller und einen Baum in der Krumbacher Innenstadt. Wie die Polizei mitteilt, wollte er gegen 14.15 Uhr vom Marktplatz kommend nach rechts in die Kirchenstraße einfahren. Beim Abbiegen holte er nicht weit genug aus und kollidierte mit zwei Pollern und einem Baum.

Unfall in Krumbach: Polizei schätzt mehrere Tausend Euro Schaden

Alle Objekte befanden sich rechts neben der Straße. Durch den Anstoß wurden beide Poller aus ihrer Verankerung gerissen. Am Baum wurden einige Äste beschädigt. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere Tausend Euro. (zg)

Lesen Sie auch:

Themen folgen