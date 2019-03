22:27 Uhr

Lkw beschädigt in Thannhausen geparktes Auto

Eine Unfallflucht konnte die Polizei dank eines aufmerksamen Zeugen klären in Thannhausen. Außerdem ermittelt die Polizei in einem Fall von Altmetalldiebstahl.

Von Annegret Döring

Beschädigt worden ist mit Fahrzeug am Mittwoch gegen 12 Uhr ein geparktes Auto in Thannhausen. Der Wagen des Geschädigten war in der Christoph-von Schmid-Straße geparkt und wurde am Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Allerdings konnte sich ein Zeuge das Kennzeichen des Lkw-Anhängers notieren. Über dieses Kennzeichen konnte letztendlich der Verursacher von der Polizei ermittelt werden, wie die Polizei auf Nachfrage bekannt gab.

Unbekannte klauen Alteisen aus Hof in Balzhausen

Die Krumbacher Polizei ermittelt im Fall eines Diebstahls von Alteisen in Balzhausen. Wie die Polizei erst jetzt berichtet, wurde am Montag,18. März, gegen 11 Uhr von einem Hof in Balzhausen eine Menge Alteisen von unbekannten Tätern entwendet. Das Kennzeichen des Transportfahrzeugs konnte sich die Geschädigte merken. Dazu sind aber noch weitere polizeiliche Ermittlungen erforderlich.

