vor 19 Min.

Lkw fährt plötzlich rückwärts: Kurioser Unfall auf B16 in Oberbleichen

Ein kurioser Unfall hat sich am Donnerstag auf der B 16 in Oberbleichen ereignet.

Ein ungewöhnlicher Unfall ist am Donnerstag auf der B 16 in Oberbleichen passiert. Eine Person hat einem Lastwagen-Fahrer vom Straßenrand aus zugewinkt - und der machte daraufhin einen folgenschweren Fehler.

Ein kurioser Unfall hat sich am Donnerstag auf der B 16 in Oberbleichen ereignet. Laut Polizei fuhr ein 37-Jähriger gegen 17.25 Uhr mit seinem Lastwagen durch Oberbleichen in Richtung Krumbach, als ihm kurz vor Ortsende eine Person vom Straßenrand aus zuwinkte beziehungsweise mit den Armen wedelte.

Unfall auf B 16 in Oberbleichen: Lastwagen-Fahrer fährt plötzlich rückwärts

Der Fahrer hielt daraufhin an und wollte rückwärts zu der Person zurückfahren. Er übersah dabei jedoch ein von hinten heranfahrendes Auto. Der 47-jährige Fahrer in dem Wagen erkannte die Situation zwar noch rechtzeitig, bremste und versuchte den Lkw-Fahrer durch Hupen zum Anhalten zu bewegen.

Der 37-Jährige bekam von alle dem allerdings nichts mit. Er fuhr mit seinem Lastwagen auf das Auto auf. Verletzt wurde dabei niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. (mn)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen