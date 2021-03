vor 31 Min.

Lkw schneidet Kurve: Frontal-Crash mit Auto in Wattenweiler

Ein Lastwagen ist am Donnerstag in Wattenweiler frontal mit einem Auto zusammengestoßen.

Weil ein Lastwagen-Fahrer am Donnerstag eine Kurve in Wattenweiler geschnitten hat, ist es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem gekommen.

Großes Glück hatte eine Autofahrerin am Donnerstag bei einem Unfall in Wattenweiler. Wie die Polizei mitteilt, war ein 37-jähriger Lkw-Fahrer gegen 15.25 Uhr auf der Dorfstraße in Richtung Krumbach unterwegs. Im Bereich einer scharfen Kurve kam er auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein Auto entgegenkam.

Obwohl die Fahrerin noch bis zum Stillstand abbremste, kam es zum Zusammenstoß. Das Auto wurde vorne links erheblich beschädigt, war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro. (zg)

