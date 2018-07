vor 43 Min.

Luftballon offenbar der Grund für Krumbacher Stromausfall

Lechwerke heben die hohe Qualität des Stromnetzes in der heimischen Region hervor. Doch ein Stromausfall lasse sich nie völlig ausschließen.

Von Rebecca Mayer und Peter Bauer

Was ist die Ursache für den Stromausfall in Krumbach und Niederraunau am Samstagabend? Die Suche nach dem Grund gestaltete sich, wie die Lechwerke (LEW) mitteilen, als durchaus langwierig. Jüngste Erkenntnisse deuten laut Pressesprecher Ingo Butters darauf hin, dass ein alubeschichteter Luftballon eine Freileitung touchiert hat und dabei die Probleme verursacht hat.

In den Abendstunden des vergangenen Samstags war es dunkel in Krumbach. Ab etwa 19.30 Uhr fiel am Samstagabend in weiten Teilen Krumbachs der Strom aus (wir berichteten). Betroffen waren nach Auskunft von LEW-Pressesprecher Ingo Butters der komplette Ortsteil Niederraunau sowie der Süd-Osten Krumbachs bis hin zur Mitte der Kammelstadt. In einer ersten Bestandsaufnahme gingen die zuständigen Lechwerke (LEW) davon aus, dass für den Ausfall ein Defekt an einem 20000-Volt-Kabel in Niederraunau die Ursache sei. „Doch das Kabel ist in Ordnung“, sagte Butters jetzt. Weitere Recherchen deuteten dann zunächst auf ein fehlerhaftes anderes Kabel hin. Zunächst wurde vermutet, dass ein Schaden durch einen abgefallenen Ast die Ursache sein könnte. Doch inzwischen deutet, so Butters, vieles darauf hin, dass ein alubeschichteter Ballon offenbar der Grund für den Ausfall war.

Bereits im Juli vergangenen Jahres gab es einen Stromausfall in Krumbach. Warum jetzt erneut in flächendeckender Form? Sind die verlegten Kabel zu alt? „Ganz im Gegenteil“, erklärt Butters. „Wir haben in Krumbach eine sehr gute Versorgungsqualität.“ Auch bei einem europäischen und deutschen Vergleich der Netzbetreiber seien die Zahlen der LEW immer im Bundesdurchschnitt. „Oftmals sogar besser“, betont der Pressesprecher. Diese Werte im ländlichen Bereich in einem Netzgebiet von 34000 Kilometer in der Region Bayern/Schwaben zu erreichen, mache einen Netzbetreiber „besonders stolz“, sagt Butters.

„Der Ausfall ist ärgerlich, aber die Netzleitstelle in Augsburg sei rund um die Uhr besetzt. Sie überwachen das Stromnetz und schauen, dass die Haushalte schnell wieder am Netz sind.“ Die Kollegen würden mit den betroffenen Stellen vor Ort arbeiten und stets versuchen, das defekte Netzkabel auf andere Leitungen umzuschalten.

„Wir haben eine sehr hohe Versorgungsqualität, aber ganz ohne Stormausfall wird es nie gehen“, erklärt Butters.

Auch würde die LEW viel Geld in die Stromversorgung der Region investieren. „Vor zehn Jahren waren es 700 Millionen Euro“, sagt Butters. Auch für die nächsten drei Jahre seien Investitionen in mehreren 100 Millionen Euro geplant. Denn ein gut funktionierendes Stromnetz in der Region sei, so Butters, die absolut höchste Priorität der LEW. „Und unseren Erfolg zeigen die Zahlen.“ Doch so ein Stromausfall. sei „natürlich ärgerlich“, sagt Butters erneut, er verstehe die Betroffenen. Gegen 19.30 Uhr sei der Stromausfall in Krumbach und Niederraunau aufgetreten. Bereits eine Stunde später seien die Haushalte zum größten Teil wieder ans Netz geschlossen worden. „Um 20:46 Uhr waren alle Haushalte wieder mit Strom versorgt“, berichtet der Pressesprecher.

„Die LEW hat kein Problem mit der Stromversorgung, wir haben wirklich ein gutes Netz, doch ich kann es nicht oft genug betonen, einen Stromausfall kann man nie ganz vermeiden.“

