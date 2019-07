vor 36 Min.

„Macht das Beste daraus“

Westschwäbische Fleischerinnungen ehren Prüfungsabsolventen.

Von Hans Bosch

Das die Fleischer-Innungen Krumbach/Illertissen, Günzburg/Neu-Ulm und Ulm/Alb-Donau am stärksten interessierende Thema, nämlich den künftigen Berufsschulstandort für ihre Lehrlinge, war bei der traditionellen Freisprechungsfeier im Haus St. Michael Nebensache. Keiner der drei Obermeister wollte den Fleischerei-Fachverkäuferinnen und Fleischern den festlichen Abend mit einem aktuellen Problem belasten.

„Hausherr“ Josef Bader, Obermeister der Fleischer-Innung Krumbach/Illertissen, verzichtete, trotz abnehmender Lehrlingszahlen nicht auf die feierliche Übergabe der Gehilfenbriefe „für den hoffnungsvollen Berufsnachwuchs aus dem westschwäbischen Bereich“, hatte zur Überraschung aller die „Krumbacher Gaudiweiber“ für eine Tanzeinlage eingeladen und freute sich, dass sich so viele Chefs und Chefinnen auf den Weg nach Krumbach machten. Den grenzüberschreitenden Bereich gibt es seit zehn Jahren. Er entstand aus der schulischen Kooperation, denn alle Auszubildenden besuchen die Fachklasse der Berufsschule in Neu-Ulm.

Allerdings voraussichtlich nur noch bis zum nächsten Jahr. Die Innungen „kämpfen“ um den Erhalt der Fleischerklasse, die trotz intensiver Lehrlingssuche in den letzten Jahren immer weniger Schüler aufweist. Ein neuer Aspekt kommt hinzu: Das Land Baden-Württemberg zahlt für die Lehrlinge aus der Stadt Ulm und dem Landkreis Alb-Donau Gastschulbeiträge an die Neu-Ulmer Unterrichtsstätte, hat aber den Vertrag gekündigt. Der Grund sind die gleichfalls niedrigen Schülerzahlen an der Berufsschule Biberach/Riss. Diese Lücke sollen die Lehrlinge aus dem Ulmer Raum auffüllen, gespart werden zudem dann die Gastschulbeiträge nach Bayern. In dem feierlichen Abend in Krumbach blieb dieses noch ungelöste Problem eine Randerscheinung. Das bewies Schülersprecherin Teresa Schäfer, die nach eigener Angabe eine „chaotische und doch liebenswerte Schulzeit“ hinter sich hatte und die Ausbilder sowie Chefs um Verständnis bat, dass „sie es mit ihnen nicht immer leicht hatten“. Für Obermeister Günther Kühle (Weißenhorn) war die Feier ein „besonderer Tag für einen besonderen Beruf“. Die Absolventen hätten ihre Ausbildungszeit durchgehalten, die Bescheinigung für den erfolgreichen Weg in die Zukunft verdient und so war es sein Wunsch: „Haltet dem Beruf die Treue.“ Obermeister Gerhard Baur (Ulm) lobte den Einsatz der Schüler, „die drei Jahre lang ein Ziel vor sich hatten und dieses mit dem Zeugnis erfolgreich erreicht haben“. Die Lehrlingswartin Petra Reinold (Vöhringen) sah namens ihrer beiden Kollegen Roland Hörwig (Neu-Ulm) und Franz Häußler (Ulm) im erfolgreichen Abschluss der Ausbildung „einen wichtigen Höhepunkt“ ihrer beruflichen Laufbahn, während Klassenlehrer Norbert Gottner den Rat parat hatte: „Guckt nach vorn und macht das Beste daraus.“ Kreishandwerksmeister Michael Stoll war es dann, der die offizielle Freisprechung mit dem traditionellen Spruch vornahm, der da lautet: „Ich spreche euch frei von Rechten, Pflichten und Ausbildungsverhältnissen und erhebe euch in den ehrbaren Stand Gesellin und Gesellen des Fleischerhandwerks.“

