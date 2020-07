vor 17 Min.

Mähdrescher und Pkw stoßen bei Winzer zusammen

Mähdrescher biegt nach links ab, es kommt zur Kollision. Der Sachschaden ist erheblich.

Am Sonntag, gegen 13.50 Uhr war ein Mähdrescher auf der Kreisstraße zwischen Gaismarkt und Winzer unterwegs. Beim Linksabbiegen in einen Feldweg übersah der 39-jährige Fahrer laut Polizei einen Pkw, der den Mähdrescher gerade überholte. Der Fahrer des Pkw konnte, so die Polizei, den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen die linke Seite der landwirtschaftlichen Maschine, wobei ein Sachschaden von ca 13 000 Euro entstand. (zg)

Themen folgen