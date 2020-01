24.01.2020

Make-up und Lernen lernen

Die neuen Kurse der Volkshochschule

In die Rubrik „Persönlichkeitsentwicklung“ eingebunden sind demnächst beginnende Vhs-Kurse. Und zur Bereicherung des aktuellen Angebotes steht eine Auswärts-Busfahrt mit Firmenbesichtigung an. Hier die Themen als Programm-Auszug:

Einfach täglich schön. Make-up leicht gemacht: Dienstag, 18. Februar, von 15.30 bis 18 Uhr in der Parfümerie Bellissima, Leitung: Elisabeth Stocker und Mitarbeiterinnen. Es geht um Tages-Make-up in wenigen Minuten und um das Unterstreichen der persönlichen Vorzüge. Ein zweiter Kurs findet am Mittwoch, 19. Februar, von 15.30 bis 18 Uhr statt.

Die nachfolgenden Lehrgänge werden als Bildungseinheit angeboten. Alle drei Kurse sind Beiträge der Vhs Krumbach für das Projekt „Familientaler“ des Landkreises Günzburg:

Lernen lernen – Grundkurs: Donnerstag, 20. Februar, 18.30 bis 21 Uhr im Bürgerhaus, ein Abend, Leitung: Rita Mayer. Wie funktioniert gehirngerechtes Lernen? Die Ernährung, der Schlaf, die Bewegung, das Arbeitsspeicher-Management, die Ziele und die Zeitplanung sowie die Lernkanäle beeinflussen das Lernen.

Lernen lernen – für die Grundschule: (Aufbaukurs 1 zum Grundkurs) Donnerstag, 5. März, 18.30 bis 21 Uhr im Bürgerhaus, ein Abend, Voraussetzung ist der Besuch des Grundkurses. Leitung: Rita Mayer. Einfach anwendbare Lern- und Merktechniken für die Grundschule.

Lernen lernen – nach dem Übertritt: (Aufbaukurs 2 zum Grundkurs) Donnerstag, 12. März, 18.30 bis 21 Uhr im Bürgerhaus, ein Abend; Voraussetzung ist der Besuch des Grundkurses. Leitung: Rita Mayer. Einfach anwendbare Lern- und Merktechniken für die weiterführenden Schulen, werden gezeigt.

Betriebsbesichtigung BWF Group Offingen: Dienstag, 3. März, Treffpunkt zur Abfahrt um 14.15 Uhr am Busbahnhof beim Rathaus in Krumbach. Seit mehr als 120 Jahren ist die BWF-Group führender Hersteller im Bereich textile Filtermedien für technische Filzstoffe, Wollfilze und Kunststoffprofile. Es gibt eine Firmenpräsentation und eine Besichtigung der modernen Produktionsstätte. (k)

