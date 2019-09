Man muss die Menschen für den Artenschutz gewinnen

Es wäre natürlich wünschenswert, möglichst viele Gärten als artenreiches Biotop zu gestalten. Doch man muss die Menschen für den Naturschutz begeistern. Zwang ist keine Option.

Der Garten ist Rückzugs- und Erholungsraum und für viele Menschen ein kleines, privates Paradies. Natürlich wäre es aus ökologischer Sicht wünschenswert, möglichst viele Gärten artenschutztauglicher umzugestalten. Aber der Ansatz, den die Naturschutzbehörde verfolgt, ist sicher ein guter.

Menschen überzeugt man nicht, indem man ihnen vorhält, wie dumm sie sind

Einmal davon abgesehen, dass das Landratsamt nicht vorschreiben kann, wie ein Garten gestaltet werden sollte, ist der nachhaltigere Weg, die Menschen zu überzeugen, Lust zu machen und die Freude an einem lebendigen Garten zu wecken. Der Naturliebhaber braucht Geduld und Hingabe, Leidenschaft genauso wie die Fähigkeit, mit Rückschlägen und Enttäuschungen umzugehen. Ein bisschen also wie in der Liebe zwischen den Menschen. Die kann man ja auch nicht erzwingen.

Druck erzeugt irgendwann Gegendruck. Aktuell wird das an der Klimadebatte sichtbar. Das Thema überlagert inzwischen fast alle Lebensbereiche. So berechtigt das sein mag, allmählich hängt es vielen Menschen zum Hals heraus, täglich aufs Neue aufgefordert zu werden, das Klima zu retten. Wer die Menschen von einer Sache überzeugen will, muss auch ihre Herzen gewinnen. In der Regel funktioniert das nicht, indem man ihnen vorhält, wie dumm und ignorant sie seien.

Aufkleber mit schlauen Sprüchen auf SUVs leisten keine Überzeugungsarbeit

Aufkleber mit schlauen Sprüchen auf SUVs zu kleben, wird die Fahrzeughalter nicht dazu verleiten, sich sofort ein Elektroauto zu kaufen. Stattdessen schreitet die Spaltung der Gesellschaft voran. Das Gute an der Demokratie ist doch, dass es eigentlich nicht so schlimm ist, wenn die Anderen gewinnen. Konsensfähigkeit und die Bereitschaft, Kompromisse zu schließen, ist dafür eine wesentliche Voraussetzung. Im Privaten wie in der Öffentlichkeit bedeutet das auch, Toleranz zu zeigen. Das ist mitunter sehr hart aber für ein friedliches Zusammenleben unerlässlich. Diese Fähigkeit scheint uns allmählich abhanden zu kommen. Wenn jeder auf seinem Standpunkt verharrt und alle, die anderer Meinung sind, für Deppen hält, wird sich am Ende gar nichts bewegen.

Themen folgen