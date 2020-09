vor 38 Min.

Mann fährt Auto bei Kindergarten an und flüchtet

Ein Mann hat am Dienstag ein Auto in Krumbach angefahren und ist anschließend geflüchtet.

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist die Polizei am Dienstag einem Mann auf die Schliche gekommen, der ein Auto in Krumbach angefahren hatte.

Ein Mann hat am Dienstag in Krumbach ein Auto angefahren und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Polizei zufolge passierte der Vorfall gegen 7.30 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße. Gegenüber des Kindergartens hatte der Geschädigte sein Auto geparkt.

Fahrerflucht in Krumbach: Mann erwartet Anzeige

Der Mann fuhrt mit seinem Auto rückwärts aus der dortigen Grundstücksausfahrt und stieß dabei gegen das geparkte Fahrzeug. Unbeeindruckt setzte er anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Eine Zeugin hatte den Vorfall allerdings beobachtet und notierte sich das Kennzeichen des Verursacherwagens. Die Polizei konnte später anhand dessen den Besitzer ermitteln. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 1000 Euro. (mn)

