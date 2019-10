16:19 Uhr

Mann klaut Süßigkeiten im Supermarkt

Lange Finger bekam ein Mann am Mittwoch in einem Supermarkt. Beim Anstehen an der Kasse überkam ihn offenbar der Hunger.

Am späten Mittwochnachmittag konnte in einem Supermarkt in der Michael-Faist-Straße ein 33-jähriger Mann dabei beobachtet werden, wie er an der Kasse ein Flasche Limo bezahlte. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann zuvor jedoch zwei Packungen Süßigkeiten im Wert von insgesamt etwa 7 Euro in seine Tasche gesteckt und nicht bezahlt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige und ein Hausverbot. (zg)

