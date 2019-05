11:47 Uhr

Mann ohne Führerschein brettert durch Flurgrundstücke

Ein Autofahrer bretterte mit seinem Wagen durch mehrere Grundstücke und richtete erheblichen Schaden an. Die Polizei stellte ihn.

Am Freitag meldeten um 12:35 Uhr der Polizeiinspektion Krumbach zwei Zeugen, dass sie beobachten konnten, wie ein Verkehrsteilnehmer, welcher direkt vor ihnen fuhr, auf der GZ 7 zwischen Niederraunau und Krumbach in Fahrtrichtung Norden auf Höhe der Lohmühle nach rechts in das angrenzende Feld fuhr. Von dort aus überquerte er mehrere Flurgrundstücke und fuhr schließlich auf den für den öffentlichen Verkehr gesperrten Feldweg, welcher in die Nassauer Straße übergeht. Kurze Zeit später konnten die Zeugen das Fahrzeug im Stadtbereich Krumbach nochmals feststellen. Das Kennzeichen des Fahrzeuges konnten sich die Zeugen merken.

Polizei greift Fahrer auf Parkplatz in Krumbach auf

Durch die Streife der Polizeiinspektion Krumbach konnte das Fahrzeug, sowie eine männliche Person, auf einem Getränkemarktparkplatz in der Babenhauser Straße angetroffen werden. Scheinbar entfernte der Herr gerade Gras und Erde von dem Fahrzeug. Auf Ansprache der Streifenbesatzung gab der Herr zunächst an, dass ihm das Fahrzeug nicht gehören würde und er auch nicht gefahren sei. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem 36-jährigen Herren um den Fahrzeughalter handelte. Auch der Schlüssel des Fahrzeuges konnte bei ihm aufgefunden werden. Im Nachgang räumte der Herr die Fahreigenschaft ein. Warum der Herr zunächst alles abstritt konnte schnell herausgefunden werden. Eine Abfrage ergab, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Irrfahrt verursachte erheblichen Sachschaden

Bei der Irrfahrt durch die Flurgrundstücke entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Vermutlich wurde auch das Fahrzeug des Zeugen durch die aufgewirbelten Steine des Straßenbanketts beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe kann somit noch nicht genannt werden. Weitere Zeugen sowie Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Tel. 08282 905-0 zu melden.

Themen Folgen