vor 34 Min.

Mann setzt sich mit 1,8 Promille ans Steuer

Ein 42-Jähriger setzt sich völlig betrunken ins Auto und braust los. Von der Polizei gestoppt, kehrt der Mann heim und fährt erneut mit seinem Auto los.

Nach einer Streitigkeit am Sonntagabend stieg ein 42-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss stehend in seinen Wagen ein und wollte wegfahren. Das Fahrzeug starb jedoch nach etwa 200 Metern plötzlich ab und ließ sich auch nicht mehr starten. Die gerufene Polizeistreife konnte den Mann noch sitzend im Fahrzeug antreffen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab mehr als 1,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme erfolgte. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und an die Ehefrau übergeben.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Der 42-Jährige kehrte daraufhin zu seiner Wohnanschrift zurück, nahm die Autoschlüssel wieder an sich und fuhr, mit dem inzwischen durch einen Pannendienst wieder instand gesetzten Wagen, erneut weg.

Im Rahmen einer durchgeführten Fahndung konnte der Mann schließlich in Neuburg an der Kammel schlafend, jedoch immer noch alkoholisiert in seinem Auto festgestellt werden. Daraufhin wurde nochmals eine Blutentnahme veranlasst. (zg)

Themen folgen