13:53 Uhr

Mann überholt Auto zu eng und streift es

Der Fahrer haute nach dem Überholvorgang ab. Doch die Polizei kam ihm auf die Spur.

Am Mittwoch, gegen 17.40 Uhr, ist es laut Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht nach einem Überholvorgang in Ziemetshausen gekommen. Ein Auto streifte mit dem Außenspiegel beim Überholen in der Krumbacher Straße in Ziemetshausen einen anderen Pkw. Der Fahrer entfernte sich danach von der Unfallstelle. Der Unfallfallverursacher konnte jedoch nach ein paar Stunden durch die Polizei ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige, heißt es im Polizeibericht. (adö)

