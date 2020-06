12:37 Uhr

Mann will Rentner in Oberrohr per Überholmanöver stoppen

Der 63-Jährige wollte den 81 Jahre alten Autofahrer offenbar für sein Fahrverhalten maßregeln. Die Polizei Krumbach meldete noch weitere Verkehrsdelikte.

Ein 81-Jähriger fuhr am Mittwoch, um 10.55 Uhr mit seinem Auto in Oberrohr auf der Hauptstraße und wurde von einem nachfolgenden Wagen überholt. Beim Wiedereinscheren schnitt nach Angaben der Polizeiinspektion Krumbach dessen 63-jähriger Fahrer das Auto des 81-Jährigen, wobei es zu einer Berührung kam. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, diente das Überholmanöver laut Polizei dazu, den 81-Jährigen anzuhalten, um diesen auf ein vorhergehendes Fehlverhalten auf der B 300 aufmerksam zu machen.

Es wird nun geprüft, ob gegen den 63-Jährigen ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr oder wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet werden muss. Der Gesamtschaden wird mit 1500 Euro beziffert.

Auto fährt in Schlangenlinien von Breitenthal nach Krumbach

Ein Verkehrsteilnehmer informierte die Polizeiinspektion Krumbach am Mittwoch um 17.10 Uhr mit, dass er gerade hinter einem in Schlangenlinien fahrenden Wagen herfahre. Zu diesem Zeitpunkt waren beide Autos auf der Staatsstraße, Ortsausgang Breitenthal, in Richtung Krumbach unterwegs.

Im Dreifaltigkeitsweg in Krumbach wurde der 62-jährige Fahrer des auffällig fahrenden Autos einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest war deutlich über dem gesetzlichen Wert für die absolute Fahruntauglichkeit. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher.

Frau fährt betrunken und ohne Führerschein zur Arbeit

Zuvor hatte die Polizei gegen 16.15 Uhr die Mitteilung erhalten, dass eine 47-Jährige mit ihrem Auto auf dem Weg nach Krumbach zu ihrer Arbeitsstelle sei. Die Frau habe aktuell keine gültige Fahrerlaubnis. Sie wurde von den Polizisten mit ihrem Wagen in der Bahnhofstraße in Krumbach angetroffen.

Es stellte sich heraus, dass sie tatsächlich ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest vor Ort war nicht möglich. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Unbekannter fährt Audi an und haut ab

In der Zeit von Dienstag, 9 Uhr, bis Mittwoch, 18 Uhr, wurde ein grauer Audi A5 von einem unbekannten Wagen angefahren. Als Unfallorte kommen laut Polizeiinspektion Krumbach der Parkplatz beim Erdbeerfeld, nördlich von Niederraunau, sowie der Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Erwin-Bosch-Ring in Krumbach in Frage. Der Audi wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Schaden wurde mitrund 3000 Euro angegeben. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 0 82 82/90 51 11, entgegen. (zg)

