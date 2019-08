07:00 Uhr

Maria Vesperbild: 14.000 Tagetes zu Ehren der Mutter Gottes

Pater Gerhard Löffler ist seit 37 Jahren für den Blumenschmuck in Maria Vesperbild zuständig.

Von Gertrud Adlassnig

Wenn am 15. August die Gläubigen zu Tausenden nach Vesperbild strömen, gehört zu Gebet, Gottesdienst und Prozession immer auch die Bewunderung des einzigartigen Blumenteppichs in der Grotte. Jahr für Jahr kommen neben dem Frommen auch die Neugierigen, um sich an dieser besonderen Pracht zu erfreuen. Und sie alle werden nie enttäuscht. In der Fläche vor der Grottenwand breitet sich in jedem Jahr ein neues, überraschendes und sinnstiftendes Bild aus. Gesteckt aus leuchtenden Blumen, konzipiert von Pater Gerhard Löffler. Der aus seinem fränkischen Kloster nach Vesperbild beorderte Oblatenmönch ist seit 37 Jahren für den Blumenschmuck der Grotte zuständig.

Pater Gerhard Löffler hat zwar schon vor Jahren das Rentenalter erreicht, aber an Aufhören denkt er noch lange nicht. Es ist ihm eine Freude und eine Aufgabe, der Mutter Gottes diese Ehre zu erweisen, sagt er. Ihr als Gestalter eines rund 50 Quadratmeter großen Blumenteppichs zu dienen, war dem Pater nicht in die Wiege gelegt. Der studierte Pädagoge und Psychologe hatte sich nicht darum gerissen, aus der klösterlichen Gemeinschaft, für die er sich entschieden hatte, in den rührigen Wallfahrtsort zu ziehen, doch der Gehorsam gehöre nun einmal zu den Grundpflichten eines Ordensmenschen.

Nach Vesperbild mitgebracht hat Pater Löffler die Liebe zu Blumen und Pflanzen. Schon in jungen Jahren durfte er bei seinem Onkel, einem Gärtnermeister, die ästhetischen Prinzipien des Blumenarrangierens entdecken. Später hat er sich in Dillingen weitergebildet, hat die Tricks und Kniffe gelernt, mit denen es gelingt, einen zweidimensionalen Plan in einer lebendigen, dreidimensionalen Gestaltung umzusetzen.

Nicht nur ein schönes Bild, sondern auch eine Botschaft

Mit diesem Fachwissen im Hintergrund gestaltet Pater Gerhard Löffler jedes Jahr einen neuen Teppich zu Ehren der Mutter Gottes und zur Freude der Grottenbesucher. „Ich bin bestrebt, dem Teppich ein Thema zugrunde zu legen. Also nicht nur ein schönes Bild zu machen, sondern damit auch eine Botschaft zu transportieren,“ erläutert er. In den vergangenen Jahren hatten sich die Themen Lourdes und Fatima angeboten, für 2019 gab es kein Festjahr, das optisch umgesetzt werden konnte. Pater Löffler musste also aus seiner eigenen Kreativität schöpfen. „Ich warte, bis mir eine Idee kommt, dafür lasse ich mich auch von Außen inspirieren. So habe ich einmal den Anstoß durch die Würzburger Hofkapelle erhalten.“

In diesem Jahr hat er sich für eine kreisrunde Teppichform entschieden. „Es ist wichtig, dass die barocke Formensprache von Vesperbild übernommen wird,“ erläutert er. Deshalb ist der Kreis die Begrenzung, deren innerer Rand von geschwungenen Medaillons unterbrochen wird, die in Form und Anordnung die strenge geometrische Form auflösen. Pater Löffler hat einen bewegten Reigen aus acht Bildern konzipiert, einer brocken Deckengestaltung ähnlich, auf denen Fotografien der acht kleinsten Kapellen auf Ziemetshauser Flur zu sehen sind. Wo in Bauwerken der Stuck die Begrenzung bildet, wird es im Vesperbilder Teppich die Einrahmung durch erhabene Blumengestecke sein.

Bis zu 14000 Tagetes werden dafür gezogen, gepflückt, gesteckt. Pater Löffler hat dafür einen festen Helferkreis. Selbst aus seiner Zeit am Kulmbacher Gymnasium rekrutiert sich eine Handvoll Helfer, die Jahr für Jahr nach Vesperbild kommen, um mit ihrem Pater Löffler einen einzigartigen Blumenteppich zu arrangieren. Wenn die Arbeiten am 13. August losgehen, liegt eine lange Phase der Vorarbeiten hinter dem Pater: Nach der Planungsphase, an dessen Ende die Besprechung mit dem Wallfahrtsdirektor und den wichtigsten Helfern steht, kommt für Pater Löffler der handwerkliche Teil. Er hat eine kleine Werkstatt, in der er das Rahmenmodell und Buchstaben herstellen kann, die für die Medaillons und die Schriftzüge nötig sind, denn neben einer Widmung für die Mutter Gottes im äußeren Rahmen wird auch jede Kapelle beschriftet, sodass der Betrachter sie identifizieren kann. In diesem Jahr musste eine halbe Medailloneinfassung ausgesägt als Modell werden. Und dann auch noch Klein- und Großbuchstaben in verschiedenen Größen, in Fraktur. Arbeiten, die Pater Löffler mit seiner Kopiersäge selbst erledigen kann.

Zwei Tage vor dem Fest wird der Grundriss übertragen

Gemeinsam mit seinem Helferteam von rund 20 Personen wird dann zwei Tage vor dem großen Fest der Grundriss des Teppichs auf den Grottenboden übertragen. Am 13. beginnt auch die Ernte der Tagetes, die eigens für den Blumenteppich gezogen wurden. Das Ergebnis erwarten die Pflücker in jedem Jahr mit Spannung, denn Farbe, Größe und Höhe der Blumen sind zwar durch die Gärtnerkunst und der Samenwahl bestimmt, doch auch das Wetter spielt seine Rolle. Pater Löffler setzt auf Tagetes, denn er weiß, die Studentenblume ist stabil, lässt sich gut stecken und hält in Erde gesteckt länger als die meisten anderen Blüten.

In Dillingen hat Gerhard Löffler von den Vorteilen der Erdwälle erfahren. Denn sie tun nicht nur der Blume gut, sie ermöglichen auch eine sonst nicht zu erreichende Plastizität des Blumenteppichs. Deshalb werden in der Grotte bis zu 15 Zentimeter Erde in der Form der Rahmen aufgeschüttet. In sie stecken die Helfer Tausende von Tagetes. „Wir möchten natürlich möglichst einheitliche Farben pro Rahmen.“, erklärt Pater Löffler.

Das ist eine zusätzliche Herausforderung für die Blumenstecker, denn Tagetes blühen in einem weiten Farbspektrum von Gelb über Orange bis fast Rot. Zwei und einen halben Tag wird es dauern, aus dem Plan von Pater Löffler und den Blumen auf den Feldern des Ziemetshauser Gärtners den Blumenteppich 2019 herzustellen, der dann rund zwei Wochen die Grotte schmücken wird.

Das Zentrum des Teppichs wird ein großes Liliengesteck bilden. Drei Schalen übereinander verhelfen zu Höhe und Fülle. Dem Arrangement wird sich Pater Löffler ganz allein widmen, und sichtlich freut er sich schon darauf, seine Künste als Florist in diesem Geschenk an die Muttergottes ganz einbringen zu können.

