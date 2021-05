Maria Vesperbild

Bischof Eleganti bringt die Pfingstbotschaft mit der Gitarre nach Vesperbild

Das Ave Maria sang der ehemalige Weihbischof von Chur Marian Eleganti in altgriechischer Sprache in der Fatimagrotte in Maria Vesperbild und spielte dazu auf seiner Gitarre. Es begleiteten ihn: (von links) Dekan Klaus Bucher Breitenthal, Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart und Pfarrer Florian Bach Thannhausen.

Plus In Maria Vesperbild ist der emeritierte Schweizer Weihbischof Marian Eleganti an Pfingsten zu Gast. Warum er in der Sprache der Evangelien das "Ave Maria" singt.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Während seiner Zeit als Weihbischof, zuständig für die Jugendarbeit in der Schweiz, hatte Marian Eleganti des Öfteren zur Gitarre gegriffen, hatte gesungen, gepfiffen und dadurch die jungen Katholiken begeistert. Auch am Ende der traditionellen Lichterprozession zu Pfingsten, am schwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild, nahm der Gast aus der Schweiz sein Instrument zur Hand und sang zur Gitarrenbegleitung das „Ave Maria“ in altgriechischer Sprache. Damit verband er eine besondere Botschaft.

