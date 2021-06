Dieb schlägt Autoscheibe in Vesperbild ein und stiehlt Tasche

Auf einem Parkplatz des Wallfahrtsortes wird eine Tasche aus einem Auto gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine 53-jährige Frau parkte am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr ihren Pkw auf dem nördlichen Parkplatz bei der Kirche Maria Vesperbild. Als sie nach rund einer halben Stunde zur ihrem Fahrzeug zurückkam, hatte laut Polizei ein unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eingeschlagen und eine Tasche, die auf dem Sitz lag, entwendet. Der Schaden an der Scheibe ist deutlich höher als der Entwendungsschaden, da sich in der Tasche kein Bargeld befand. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter Tel. 08282/905-0. (AZ)