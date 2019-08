vor 36 Min.

Maria Vesperbild: Dienen als Akt der Menschenwürde

Was der Augsburger Weihbischof Florian Wörner über "Maria 2.0" denkt. Guter Besuch im bekannten Wallfahrtsort am Himmelfahrtstag.

Pontifikalamt und Lichterprozession an „Mariä Himmelfahrt“ waren im schwäbischen Wallfahrtsort schon immer groß angelegte Demonstrationen. Hier treffen sich Tausende von gleichgesinnten Menschen. Sie treten lautstark betend und singend für ihr Denken und ihre Position ein. Sie setzen Zeichen und sie fordern einen Gesinnungswandel und die Änderung falscher Entwicklungen. Der Demonstration am Festtag der Aufnahme Marias in den Himmel gab der Augsburger Weihbischof Florian Wörner in diesem Jahr in seiner Predigt eine klare Zielrichtung.

Er brach eine Lanze für das Dienen, das nicht Erniedrigung bedeute, sondern die Menschenwürde bestärke. Er griff hierfür das Bild einer Gottesmutter mit zugeklebtem Mund auf, das unter dem Titel „Maria 2.0“ im Mai Furore gemacht hatte. Dieses Bild prangere an, dass Maria nichts zu sagen gehabt, sich willig der männlichen Unterdrückung gebeugt habe und das sei alles andere als zeitgemäß.

Weihbischof Wörner während der LIchterprozession. Bild: Bernhard Weizenegger

Energischer Widerspruch mit drei Thesen

Weihbischof Florian Wörner widersprach energisch mit drei Thesen. Die Gottesmutter sei keineswegs schweigsam gewesen. Ihr Wort „Meine Seele preist die Größe des Herrn“ setzte Maßstäbe.

Das Gotteslob vergrößere Gott nicht, sondern denjenigen, der es ausspreche. Gott aus ganzem Herzen zu loben, das befreie, das tue gut, weil es der Sehnsucht des Menschen und der Menschenwürde entspreche.

Eine zweite Aussage Marias scheine den Verfechtern von „Maria 2.0“ recht zu geben. Maria bezeichnet sich als Magd. Das Dienen aber, so der Weihbischof, sei göttlich. Nicht nur Maria als Frau habe gedient, noch mehr sei Jesus als Mann dienend tätig geworden. Er begab sich durch seine Menschwerdung auf das Niveau des Menschen.

Im Stall, unter erbärmlichen Bedingungen, kam er zur Welt. Er half anderen, kümmerte sich um Schwache und Kranke. Er wusch anderen die Füße und schließlich gab er sein Leben hin.

Jeder, der selbst dienend anderen Menschen helfe, spüre, dass dadurch seine eigene Selbstachtung und Menschenwürde bestärkt würde.

Eine besondere nächtliche Stimmung in Maria Vesperbild. Bild: Bernhard Weizenegger

Mit seiner dritten These prangerte der Prediger all das menschliche Bestreben an, das auf eine von Gott abgelöste Größe strebe. Der Turmbau zu Babel oder der Sündenfall seien gute Beispiele hierfür. Das „Hoch hinaus ohne Gott“ führe zwangsläufig zum Scheitern, ende in Sprachverwirrung und Missverständnis. Ganz anders sei es am Pfingstfest gewesen, als Maria und die Jünger dienend um die Hilfe des Heiligen Geistes baten. Das Ergebnis sei eine schrankenlose Verständigung von allen mit allen gewesen.

Pfingsten sei der Startschuss für die Kirche geworden, aber für eine Kirche und Seelsorge, die alles dienend von Gott her denke und sich als Werkzeug des Willen Gottes verstehe. Die schwäbische Demonstration am Festtag Mariä Himmelfahrt in Maria Vesperbild sollte der Welt zeigen, dass Dienen ein Akt der Menschenwürde sei und den Menschen erhöhe.

