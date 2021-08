Diese Regeln gelten für den Himmelfahrtstag in Vesperbild

Bischof Bertram Meier ist zu Gast im Wallfahrtsort Maria Vesperbild. Das Landratsamt schildert, was am Himmelfahrtstag zu beachten ist.

Das Pontifikalamt und die große Lichterprozession: Das sind am Himmelfahrtstag, Sonntag, 15. August, die großen Höhepunkte im Wallfahrtsort Maria Vesperbild. Am Sonntag ist der Augsburger Bischof Bertram Meier (19 Uhr Pontifikalamt am Altar beim Eingang zur Mariengrotte) in Maria Vesperbild zu Gast. Das Landratsamt hat nun präzisiert, welche Regeln für die Veranstaltung gelten, für die es keine Obergrenze an Teilnehmern gibt.

In Kraft sei nach wie vor die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, betont das Amt. Daher habe das Amt für die Veranstaltung in Maria Vesperbild keinen offiziellen Genehmigungsbescheid ausgestellt. „Wir haben nach Abwägung der Infektionslage im Zusammenhang mit der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung keinen Grund gesehen, die Anzahl der Teilnehmenden im Außenbereich zu beschränken“, schreibt das Amt in einer Mitteilung. „So wollen auch wir mit Blick auf den fortschreitenden Impfstatus in der Bevölkerung und der derzeitigen stabil-niedrigen Inzidenz in unserem Landkreis natürlich unter Wahrung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wieder zu mehr Normalität zurückkehren.“

Gottesdienst im Freien ohne Personenbegrenzung und Maskenpflicht

Das Amt habe aber ganz klar darauf hingewiesen, dass der Gottesdienst weiterhin nur unter den in der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung genannten Voraussetzungen eigenverantwortlich abgehalten werden darf. „Bei einem Gottesdienst im Freien bedeutet das, dass es keine maximale Personenbegrenzung gibt. Es ist jedoch weiterhin zu nicht geimpften oder nicht genesenen Personen, die nicht dem eigenen Hausstand angehören, ein Mindestabstand von 1,5 ‚Metern zu wahren“, erklärt das Amt.

Zudem habe das Landratsamt kommuniziert, dass mit Blick auf einen möglichen Besucheransturm entsprechende Maßnahmen zur Minimierung der Infektionsgefahren auf den Weg gebracht werden müssen. Dabei gehe es unter anderem um diese Fragen: Wie wird die Wahrung des Mindestabstandes (auch bei der Prozession) sichergestellt? Freiwillige Maskenpflicht? (Die FFP2-Maskenpflicht gilt nur in geschlossenen Räumen.) Zu klären sei auch der Einsatz von Ordnern. „Wir hoffen, dass die Menschen weiterhin unsere Impfangebote wahrnehmen, sodass wir irgendwann wieder zu eben jener Normalität bei Veranstaltungen zurückkehren können, die uns allen guttut“, hebt das Landratsamt abschließend hervor. (AZ)