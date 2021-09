Maria Vesperbild

10:59 Uhr

Er liebt die Provokation in Gottes Namen

Plus 70. Geburtsag: Was Prälat Dr. Wilhelm Imkamp, der frühere Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild, im Ruhestand bewegt.

Von Heinrich Lindenmayr

Pure Provokation seien die meisten Äußerungen von Jesus Christus für dessen Zeitgenossen gewesen. Die christliche Botschaft müsse unerhört sein, sonst werde sie überhört. Das erklärte Prälat Dr. Wilhelm Imkamp, als er in einem Interview auf seine oft provokative, polarisierende und aufrüttelnde Position in geistlichen und weltlichen Fragen angesprochen wurde. Dem ehemaligen Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild, der am 27. September 2021 seinen 70. Geburtstag feiert, war die Rolle des „PR-Mann Gottes“, wie er einmal tituliert wurde, gleichsam auf den Leib geschneidert. Er war nicht nur wortgewaltig, scharfzüngig, mediengewandt und brillant in der Argumentation, er liebte Gegensätze, überraschende Folgerungen und Sprachspielereien. Er war ein Meister der flotten Formulierung und des Bonmots. „Besser auffallen statt umfallen“ lautete die Devise des Prälaten. Auffallend waren die Titel seiner Bücher, beispielsweise „Sei kein Spießer, sei katholisch!“. Auffallend und in einer merkwürdigen Balance zwischen Denkanstoß und Behauptung steht seine Aussage, die aktuelle Klimaerwärmung habe ihren Grund darin, dass die Pforten der Hölle derzeit besonders weit offen stünden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .