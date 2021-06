Maria Vesperbild

Maria Vesperbild: Sein Lehrer war der spätere Papst Johannes Paul II.

Plus Im Wallfahrtsort Maria Vesperbild konnte Pfarrer Adalbert Dzierzega ein besonderes Jubiläum feiern. Welcher Papst in seinem Studium eine Rolle spielte.

Von Ludwig Gschwind

1981 wurde Adalbert Dzierzega in Krakau zu Priester geweiht. Es war die Zeit des Kalten Krieges und des „Eisernen Vorhangs“. Die katholische Kirche war in Polen von den kommunistischen Machthabern bedrängt, gleichermaßen spielte sie eine besondere Rolle. Auch das kommt beim 40-jährigen Priesterjubiläum, das Dzierzega jetzt in Maria Vesperbild feiern konnte, in Erinnerung.

