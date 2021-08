Maria Vesperbild

vor 48 Min.

Mehr Normalität an Mariä Himmelfahrt bei Wallfahrt in Maria Vesperbild

Plus Welche Erfahrungen Wallfahrtsdirektor Reichart mit den Corona-Auflagen machte und warum ihn der Bescheid für die Lichterprozession in Maria Vesperbild erleichtert.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Mehr Normalität, das ist der Wunsch vieler Bürger und Bürgerinnen in Zeiten der Corona-Pandemie. Einen deutlichen Schritt in diese Richtung praktiziert das Landratsamt Günzburg mit seinem Genehmigungsbescheid für das Pontifikalamt und die Lichterprozession an Mariä Himmelfahrt am schwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild. Wie Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, gibt es weder eine verordnete Obergrenze für die Teilnehmer noch eine Maskenpflicht. In der Begründung des Landratsamtes heiße es, dass der derzeit niedrige Inzidenzwert im Landkreis und die wachsende Zahl vollständig Geimpfter eine derartige Lockerung der Auflagen für eine Veranstaltung im Freien zuließen.



