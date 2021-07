Grotte in Maria Vesperbild beschädigt, Aufräumarbeiten in Memmenhausen

Plus Ein Unwetter hat auch im bekannten Wallfahrtsort Maria Vesperbild schlimme Schäden angerichtet. Am Memmenhauser Kalvarienberg war eine Spezialfirma im Einsatz.

Auch im bekannten Wallfahrtsort Maria Vesperbild sind die Unwetter-Schäden enorm. Unter anderem gibt es massive Schäden im Bereich der Grotte. In Memmenhausen war nach dem Umsturz einer alten Linde eine Spezialfirma bei Aufräumarbeiten im Einsatz.