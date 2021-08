Maria Vesperbild

vor 18 Min.

Vesperbild: Welche Herausforderung Bischof Bertram für die Kirche sieht

Wie können sich die Menschen und die Kirche von Maria inspirieren lassen? Darüber sprach der Augsburger Bischof Bertram Meier am Himmelfahrtstag in Maria Vesperbild.

Plus Der Augsburger Bischof Bertram Meier plädiert in Maria Vesperbild für eine Kirche, die ein offenes Ohr für wichtige Lebensfragen hat. Eine Bildergalerie zeigt seinen Besuch.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Ausgedünnt, coronamäßig „verschlankt“, die Gläubigen planmäßig verteilt, Maskenpflicht: So wurde Mariä Himmelfahrt im vorigen Jahr in Maria Vesperbild gefeiert. Das war ganz anders in diesem Jahr. Der Augsburger Bischof Bertram Meier sprach davon, dass „gelebte kirchliche Gemeinschaft nur analog“ funktioniere. Und er sprach über seinen ganz persönlichen Draht zu Thannhausen und Maria Vesperbild.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen