Maria Vesperbild bietet Beistand für die Seele

Plus In Maria Vesperbild werden zahlreiche Anliegen vorgetragen. Gebetet wird für den unbekannten Organspender genauso wie auch für Daniel Kübelböck.

Für den traditionsbewussten Katholiken ist das Messen lesen lassen ein wichtiger Beitrag, das Seelenheil eines Verstorbenen zu stärken. Deshalb werden oft nach Todesfällen von Angehörigen, Verwandten und Freunden „Messen angeschafft“, wie das im Volksmund genannt wird. Dieser seelische Beistand, erklärt Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart, ist weltweit mehr oder weniger intensiv verbreitet und schon im frühen Christentum üblich gewesen.

Die korrekte Bezeichnung, so Reichart, heiße, ein Anliegen vorbringen. Das könne sich auf vielerlei Dinge beziehen und müsse nicht nur auf Verstorbene fokussiert sein. „Jedes Anliegen eines Gläubigen nehmen wir ernst.“ Hier am Wallfahrtsort Maria Vesperbild würden natürlich mehr Anliegen vorgetragen und erbeten als in Pfarrkirchen. Dabei nehme die Kirche alle Anliegen ernst, prüfe sie aber, besonders wenn es um persönliche Dinge gehe, und beziehe die Anliegen in die Gebete ein, die moralisch einwandfrei seien.

Oft geht es in Maria Vesperbild um die Gesundheit

Oft gebe es in Vesperbild auch Anliegen, die die Gesundheit für Familienmitglieder, Nachwuchs oder auch ganz allgemein Frieden betreffen. Es kommt, erinnert sich der Geistliche, schon ab und zu einmal vor, dass ein Anliegen nicht in seiner vorgetragenen Form angenommen werden kann. Wenn etwa Maria Gott gleich gestellt werde oder auch, wenn jemand Gebetsbeistand suche, um damit Schlechtes zu erwirken, wie etwa eine Strafe für den bösen Nachbarn. „Aber das sind ganz seltene Ausnahmen, und eigentlich kann ich mich kaum an einen konkreten Fall erinnern.“

In aller Regel suchen die Gläubigen das unterstützende Gebet für ihre Verstorbenen. „Das nehmen wir natürlich an. Und wir maßen uns nicht an, über die Verstorbenen zu richten. Es gab auch schon eine Messe für einen unbekannten Organspender und vor kurzen kam das Anliegen, in einer Messe besonders für Daniel Kübelböck zu beten.“ Man vermutet, dass sich der junge Mann selbst getötet hat. „Eine so gequälte Seele braucht unseren besonderen Beistand. Es ist also selbstverständlich, dass wir für ihn beten werden,“ sagt Reichart.

Solche Anliegen, die Prominente betreffen, kommen auch in Vesperbild nur selten auf den Schreibtisch des Wallfahrtsdirektors. Aber hier werden alle gleich behandelt. Traurig sei, wenn verwaiste Eltern kommen und für ihr verstorbenes Kind beten lassen wollen. „Diesen Trauernden kann ich versichern, dass das nicht nötig ist, denn es hat eine reine Seele.“

Das Gebet im Rahmen der heiligen Messe, die der Träger des Gebetes ist, habe besondere Wirkung und Intensität. Die Messe ist das große Fürbittgebet, das über das private Gebet hinausgeht. Denn in der Messe werde das Opfer Christi, das zur Erlösung der Menschen von allem Bösen und Schlechten geführt hat, lebendig. Die Messe ist nicht die Erinnerung, sondern die Vergegenwärtigung dieses Erlösungsopfers, erläutert Reichart. Wird in der Messe eines Anliegens gedacht, soll diese Erlösung für eine bestimmte Person oder ihr Anliegen extra vergegenwärtigt werden.

Das Fegefeuer hat nichts Feuer zu tun

Diese Intensität des Gebetes sei mit der Feier der Opferung und Wandlung verbunden und könne deshalb nur in der Messe erreicht werden. Mit den besonderen Gebeten im Rahmen der Messe soll den Verstorbenen bei ihrem Läuterungsprozess auf dem Weg zum Himmel geholfen werden.

Der Himmel, so Reichart, ist die vollkommene Gemeinschaft, doch der Mensch sterbe in aller Regel nicht in Vollkommenheit und müsse deshalb einen Läuterungsprozess durchlaufen, der als Fegefeuer bezeichnet werden, aber natürlich nichts mit Feuer zu tun habe.

Nach Längerem Überlegen entscheidet sich der Wallfahrtsdirektor, auch für Stalin oder Hitler eine Messe zu lesen, wenn diese gewünscht werde. „Wir wissen nicht, ob in einem Menschen nicht doch noch irgendwo ein winziger Funken Glauben steckt. Wenn dem so ist, benötigt er die Gebete mehr als andere. Und wenn er wirklich zutiefst und vollkommen Gott abgelehnt hat und in der Hölle ist, sind die Gebete nicht verloren. Kein Gebet ist jemals verloren. Es kommt einfach anderen zugute.“

Für jedes Anliegen wird eine Spende fällig

Anderen zugutekommen auch die Messen, die außerhalb der Pfarrei gelesen werden, in der das Anliegen vorgetragen wurde. Für jedes Anliegen wird eine Spende von fünf Euro fällig. Die Diözese hat die Zahl der Anliegen pro Messe auf drei beschränkt. Was an weiteren Anliegen im Pfarrsekretariat eingeht, wird weitergeleitet, sowohl das Anliegen, als auch das Geld. Über die Hälfte darf die Pfarrei frei entscheiden. Dabei werden in aller Regel bekannte oder befreundete Priester bedacht, die in Ländern arbeiten und wirken, in denen sie keine Unterstützung bekommen.

Um das Geld gerechter zu verteilen und auch arme Priester ohne Kontakte zu bedenken, wird die andere Hälfte der Spenden über die Diözese verteilt. Obwohl in Vesperbild acht Priester wirken und entsprechend viele Messen gehalten werden, gehen von dem kleinen Wallfahrtsort pro Jahr rund 12000 Euro über die Messespenden an mittellose Priesterkollegen.

