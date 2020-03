05.03.2020

Marktgemeinderat verabschiedet Rekordhaushalt

Mehr als zwölf Millionen Kosten für die Ortsumfahrung sind ausschlaggebend

In der Sitzung des Marktgemeinderates Münsterhausen lag der Schwerpunkt bei Beratung und Beschluss des Haushaltsplanes für das Jahr 2020. Bürgermeister Robert Hartinger berichtete über zu erwartende Einnahmen wie Gewerbesteuer (Ansatz 1,3 Mio.), die auf die zurzeit boomende Wirtschaftslage in der Gemeinde zurückzuführen sind. „Damit können wir die anstehenden Aufgaben leichter schultern“, so sein Fazit.

Unverändert bleiben die Steuersätze in der Grundsteuer A bei 415 Prozent, in der Grundsteuer B bei 330 Prozent und in der Gewerbesteuer bei 305 Prozent. Schmerzlich müsse man zur Kenntnis nehmen, dass für das laufende Jahr keine Schlüsselzuweisungen (Vorjahr 381000 Euro) zu erwarten sind, die Kreisumlage aber rund 50 Prozent höher ausfällt.

Andererseits erhalte die Gemeinde notwendige Gelder aus dem Steuertopf des Staates. Dazu zählt natürlich die Förderung für die zurzeit laufenden Arbeiten zur Ortsumfahrung. Diese Baumaßnahme ist auch für den Rekordhaushalt mit einem Gesamtvolumen von 18,4 Millionen Euro, aufgeteilt in Verwaltungshaushalt mit 4,1 Mio. Euro und Vermögenshaushalt mit 14,3 Mio. Euro, verantwortlich. Trotz vermehrter Einnahmen müssen allerdings wegen der heuer anfallenden Ausgaben für die Ortsumfahrung und anderen geplanten Investitionen wie Kanalsanierung, aus den Rücklagen voraussichtlich 2,8 Mio. Euro entnommen werden.

Unter Abwägung aller Vorhaben und vorsichtiger Schätzung kann noch mit einer verbleibenden Rücklage von rund 5,5 Mio. Euro gerechnet werden, war von der für die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft zuständigen Mitarbeiterin der Finanzverwaltung, Martina Fahrner, zu erfahren. Bei ihrem Vortrag der Zahlen aus dem Haushalt beschränkte sie sich auf die wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt wie Grundsteuer A und B 193000 Euro, Gewerbesteuer 1,3 Mio. Euro (+1,0 Mio.), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer 1,2 Mio. Euro (+10000), staatliche Förderung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 281500 Euro (+43500), Kraftfahrzeugsteueranteil 44000 Euro, Gebühren Abwasserbeseitigung 307000 Euro, Gebühren Wasserversorgung 187000 Euro (+5000), bei den Ausgaben die Gewerbesteuerumlage 150600 Euro (+84500), Kreisumlage 1,4 Millionen Euro (+ 464700), Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Thannhausen 319500 Euro (+12700), Brandschutz insgesamt 94800 Euro, Schulen 221000 Euro (+13100), Kindergärten 493200 Euro (+45800), Gemeindestraßen 184700 Euro (-40000), Aufwand Abwasser 329600 Euro (-41200), Aufwand Wasserversorgung 219600 Euro (-35000), Kreisumlage 1,4 Mio. Euro (+464700).

Von den höheren Einnahmen (Zuweisungen, Beiträge und andere) im Vermögenshaushalt wären zu nennen: für Feuerwehr 13100 Euro, für Glasfaseranschluss, digitales Klassenzimmer 37900 Euro, Verkauf Bauplätze 77000 Euro, Erschließung Baugebiete 118000 Euro, Ortsumfahrung 10,6 Mio Euro, Kanalsanierung 396400 Euro, pauschale Investitionszuweisung (nur noch Mindestbetrag) 93500 Euro.

Die eingeplanten nennenswerten Ausgaben für Investitionen belaufen sich für Feuerwehr auf 111000 Euro, Renovierung Kapelle Hagenried 75000 Euro, Ortsumfahrung 12,6 Mio. Euro, Beleuchtung neue Kreisverkehre 50000 Euro, Kanalsanierung insgesamt 990000 Euro, elektronische Wasserzähler 80000 Euro, Sanierung Trinkwasserleitungen 40000 Euro, Erwerb von Grundstücken 50000 Euro.

Die enorme Gesamtsumme von 14,3 Mio. Euro für das Jahr 2020 wird sich in den kommenden Jahren deutlich reduzieren, wie aus den Einzelpositionen der Finanzplanung zu entnehmen ist. Nach dem ausführlichen Vortrag durch die Finanzexpertin folgten die Ratsmitglieder der Empfehlung des Finanzausschusses, die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Finanzplanung anzunehmen und stimmten den im Haushaltsplan enthaltenen Ansätzen und Abschlusszahlen sowie der Finanzplanung von 2019 bis 2023 zu. (wgl)

