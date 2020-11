vor 19 Min.

Martinsweg statt Martinsumzug: Familien organisieren Corona-Alternativen

Ein Martinsumzug ist wegen Corona in diesem Jahr nicht möglich. Familien in Thannhausen und Aletshausen haben sich deshalb Alternativen einfallen lassen.

Eine Alternative mangels Alternativen: Conny Herold und ihre Nachbarn haben aus der Not eine Tugend gemacht. Weil in diesem Jahr in Thannhausen kein Martinsumzug stattfinden kann, haben sie einen Stationenweg gestaltet. Im Neubaugebiet auf dem Thannhauser Schlossberg erzählen sieben Stationen vom Leben des heiligen Martin. Die jeweilige Geschichte zur Station gibt es zum Nachlesen am Gartenzaun.

Noch bis Mittwoch ist der Martinsweg in Thannhausen zu sehen

Ihre Nachbarn musste sie nicht lange bitten, ein Fenster thematisch zu gestalten. „Alle waren eigentlich sofort mit dabei und haben bereitwillig mitgemacht,“ sagt Conny Herold, Grundschullehrerin und Initiatorin der Aktion. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise entstanden sieben Darstellungen der Martinsgeschichte, bis hin zum kleinen Gänsestall im Vorgarten.

Seit Montag, 9. November, waren bereits zahlreiche Familien mit Laternen in der Eichbergstraße und am Mindeltalblick auf den Spuren des heiligen Martins unterwegs. Am Mittwochabend, 11. November, zwischen 17 und 19 Uhr besteht dazu noch einmal die Gelegenheit.

Familien in Aletshausen haben zu Hause Laternen gebastelt. Bild: Stefanie Konrad

Wegen Corona konnten auch die Kinder in der Krabbelgruppe Aletshausen nicht gemeinsam Laternen zum Martinstag basteln. „Deshalb haben die Familien zu Hause mit ihren Kindern gebastelt. Und es sind tolle Laternen entstanden“, schreibt uns Krabbelgruppen-Leitern Stefanie Konrad.

