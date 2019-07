vor 51 Min.

"Mayday" rockt den Krumbacher Marktplatz

Der Auftritt von "Mayday" war ein weiterer Höhepunkt in der bekannten Krumbacher Veranstaltungsreihe.

Von Peter Bauer

Cover-Versionen von bekannten Rocknummern von Bryan Adams, Alan Parsons Project, der Spider Murphy Gang, Genesis oder Van Halen: Bei so manchem Besucher kamen am Samstagabend in Krumbachs Mitte wohl wieder schöne Erinnerungen an die Zeit der Jugend in den 80er und 90er Jahren zurück. Die Band "Mayday" servierte diese Hits auf eine beeindruckende Weise und "rockte" den Marktplatz. "Mayday" - das sind Wolfgang Schiersner (Gitarre, Gesang), Helmuth Schiersner (Keyboards, Gesang), Ludwig Weiß (Bass), Georg Hofmeister (Gitarre) und Thomas Hafner (Schlagzeug). Sie sorgten an einem warmen, sommerlichen Samstagabend für beste Laune auf dem Krumbacher Marktplatz. (pb)

Vom Auftritt von "Mayday" gibt es bei uns auch ein Video und eine kleine Bildergalerie:

16 Bilder "Mayday" bei "Live am Marktplatz" Bild: Peter Bauer

