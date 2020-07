00:32 Uhr

Medaillen für die Majsai-Truppe

Hip-Hop-Tänzer glänzen bei Deutscher Meisterschaft

„On Air“ findet in diesem Jahr die Deutsche Meisterschaft im Hip-Hop-Tanz der Verbands TAF statt. Wegen der Corona-Pandemie versammeln sich die Tänzerinnen und Tänzer nicht an einem Ort, sondern übertragen ihre Choreografien live an eine Jury. 100 Tänzer aus 14 Tanzschulen waren bei der ersten Austragung dabei, darunter auch vier Teilnehmer vom SV Edelstetten. Patrick Häckel holte Doppel-Gold im Hip-Hop und Electric Boogie Solo und die kleine Penelope Pflaum wurde zur deutschen Vizemeisterin gekürt. Emma Büsch und Sophie Häckel begeisterten die Jury, verpassten aber knapp das Treppchen.

Jetzt geht’s im Juli weiter mit der Meisterschaft für Hip-Hop Solo Battles. Am 11. Juli gehen Kinder und Junioren 1 an den Start, am 18. Juli Junioren 2 und Erwachsene. Auch hier wird das Tanzzentrum Majsai wieder vertreten sein. (zg)

