„Medaillenregen“ im Krumbacher Stadtsaal

Bei der Sportlerehrung gibt es Plaketten und Urkunden für Krumbachs erfolgreichste Sportler.

„Medaillenregen“ im Krumbacher Stadtsaal: Bei der diesjährigen Sportlerehrung gab es Plaketten und Urkunden für die erfolgreichsten Sportler des Jahres 2017. Die von der Stadt inszenierte lokale „Sport-Gala“ gestaltete sich dabei zu einer „Demonstration des Sports“.

Zu den für ihre Erfolge im Jahr 2017 geehrten Sportlern gehören 19 Handballer, 27 Mitglieder der Taekwondo Sportgemeinschaft, acht Tänzerinnen, 13 Leichtathleten, fünf Schützen, neun Prellballer und eine Tennisspielerin. Im Stadtsaal war quasi der rote Teppich ausgerollt, die Bühne bereitet zur Feierstunde mit und unter Sportfreunden. Die Feierstimmung war einmal mehr geeignetes Umfeld für des Bürgermeisters von Herzen kommende Grußworte. Fischer dankte für „tollesportliche Leistungen. Sind sie doch Freude über Erreichtes und Motivation für Weitermachen.

Eingebunden in des Bürgermeisters Lobrede auch herzliche Dankadressen an die Vereine, in denen die zu Ehrenden ihre sportliche Heimat haben, die ehrenamtlichen Übungsleiter, Betreuer, Förderer eingeschlossen und nicht zuletzt an die Eltern: Sie alle hätten ihren ganz persönlichen Anteil am sportlichen Erfolg des Einzelnen. Fischer hob hervor, dass durch die Leistungsträger als „Botschafter des Sports“ der Name der Stadt Krumbach in die (weite) Welt getragen werde. Über den Tag der Ehrung hinaus sei sich die Stadt Krumbach ihrer Verantwortung für den Sport bewusst: So sind im letzten Jahr unter dem Titel „Vereinsförderung“ nahezu 200 000 Euro Fördergelder, Zuschüsse zu den Hallenkosten und Mieten eingeschlossen, aus dem Stadtsäckel bereitgestellt worden.

In seinem Grußwort zeigte sich der städtische Sportbeauftragte Bernd Maisch erfreut über die Leistungen der erfolgreichen Sportler, die nicht nur „den Erfolg, so auch den Spaß genießen“ sollten. Die Ehrung selbst nahm Bürgermeister Hubert Fischer vor, assistiert vom Sportbeauftragen des Stadtrates, Bernd Maisch; beide übrigens standesgemäß dem Anlass entsprechend im sportlichen Dress. Sie überreichten Urkunden, Plaketten in Gold und Silber an die lokalen Sportgrößen (siehe Kasten), sowie für jeden Geehrten ein Handtuch.

Als Vorsitzender des TSV Krumbach sprach Gerhard Ringler den Sportlern, „höchste Anerkennung für sportliche Leistungen“ aus. Dank an Trainer, Übungsleiter, Eltern und Förderer mündeten in den Wunsch, weiter sich weiter „mit Begeisterung und motiviert“ am Sport zu erfreuen. Der Stadt dankte er für die Ausrichtung der Feierstunde.

Ehrungen in Gold

Handball (SKG Krumbach): Tobias Ellenrieder, Lukas Kuhn, Johannes Rosenberger, Michael Sauter, Jakob Eheim, Colin Fendt, Moritz Kornegger, Bill Akther, Marius Waldmann, Valentin Baumgarten, Jonas Rampp (1. Platz -Wettkampfklasse II bei der Bayerischen Meisterschaft, 15. Platz beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin).

Handball (TSV Niederraunau): Paul Eheim, Pascal Müller, Gabriel Scholz, Leopold Haas, Timo Egger, Nico Schmidt, Marius Waldmann, Valentin Baumgarten, Severin Liedel, Moritz Kornegger, Vincent Hegenbart, Jakob Eheim (die Spieler der B-Jugend sind 2017 in die Bayernliga aufgestiegen).

Tanzen (Tanzforum Damerau Krumbach): Anne Dreyer, Emanuela Bezhi, Jule Wilhelm, Ella Rauch, Elena Schiefele, Jonathan Leopold, Lea Däxle (Deutsche Vizemeister -Altersklasse „Kids“- in der Kategorie Hip Hop); Katharina Däxle (Deutsche Vizemeisterin in der Kategorie Hip Hop Solo).

Taekwondo (SG Krumbach): Livia Kutter (Deutsche Jugendmeisterin in der Kategorie Poomsae-Formen-Einzellauf und 6. Platz bei der Europameisterschaft - Freestyle); Zippora Lutz, Michelle Haseitl, Desiree Neumann (Bayertische Meisterinnen im Teamlauf), Niklas Göser (Deutscher Meister im Teamlauf, Bayerischer Meister im Einzellauf), Philipp Schwarzendorfer (Deutscher Meister - Allkampf), Marina Briechele (erste, zweite und dritte Plätze bei den Deutschen, Bayerischen und Europameisterschaften), Viktoria Wunderle, Jennifer Miess (Deutsche und Bayerische Meisterinnen und 2. Platz im Teamlauf bei der Europameisterschaft), Aranka Palfi, Jessica Rogg, Sophie Späth (2. Platz im Teamlauf bei der Deutschen Meisterschaft), Pia Sommer, Selina Zedelmaier, Lena Wollinger (1. Platz beim Internationalen Länderpokal beim Team-Allkampf), Jakob Schmid, Tim Clement, Fabian Hieber (Bayerische Meister im Teamlauf), Katy Albrecht (Bayerische Meisterin im Teamlauf).

Prellball (TSV Krumbach): Werner Seitzer, Peter Seitzer, Michael Staude, Thomas Scholz (Süddeutsche Mannschafts-Meister in der Männerklasse 60),

Prellball (TV Zeilhard): Hansjörg Pfeiffer (5. Platz mit der Mannschaft des TV Zeilhard bei der Deutschen Meisterschaft).

Tennis (TC Schwaben Augsburg): Michaela Bayerlova (u.a. Erste Plätze in den Weltranglistenturnieren in Alkmaar (NL) und Charleston (USA), 27. Platz in der Deutschen Damenrangliste.

Leichtathletik (LAZ Günzburg): Manuela Groß (Europameisterin und Deutsche Meisterin im Hochsprung, Vize-Europameisterin im Siebenkampf, Deutsche Vizemeisterin im Weitsprung und 80 m Hürdenlauf, Süddeutsche Meisterin im Mehrkampf, Achtfache Bayerische Meisterin in verschiedenen Disziplinen).

Leichtathletik (LG Stadtwerke München): Paul Walschburger (Zweifacher Deutscher Meister -U20- Dreisprung, qualifiziert im Dreisprung für die Europameisterschaft in Grosseto).

Ehrungen in Silber

Leichtathletik (TSV Niederraunau): David Pfeifer (Zweifacher Schwäbischer Meister - im 800m-Lauf und im Crosslauf); Lukas Pfeiffer (Schwäbischer Meister im Blockwettkampf), Markus Friedrich(Zweifacher Schwäbischer Meister- im Hürdenlauf und im Blockwettkampf Sprint), Lena Bosch (Schwäbische Meisterin im Dreisprung), Beatrix Mayr (Schwäbische Meisterin im Hochsprung), Pia Meinke, Annette Lutzenberger, Viola Friedrich (Schwäbische Mannschaftsmeisterinnen), Yannick Bals (Schwäbischer Meister im Hochsprung, 5. Platz im Hochsprung bei den Bayer. Meisterschaften), Johannes Mensch (Vierfacher Schwäbischer Meister: über 800m, 5000m, 10000m und im Crosslauf).

Leichtathletik (LAZ Günzburg): Monika Bader (Schwäbische Meisterin und Bayerische Vizemeisterin über 10 km Straßengehen).

Taekwondo (SG Krumbach): Talia Gilbert, Noah Stenzel (2. Platz im Einzellauf bei der Bayerischen Meisterschaft); Monika Magel, Franziska Endler, Belinda Heuschmid (2. Platz im Teamlauf bei den Bayerischen Meisterschaften); Manuel Haseitl, Benjamin Molitor (2. Platz im Teamlauf bei den Bayerischen Meisterschaften), Tatjana Palfi (Bayerische Vizemeisterin im Einzellauf).

Schießsport (Schützenbund Krumbach): Laura-Marie Schmid (Schwäbische Meisterin - Blankbogen Halle), Franz Drexel (Schwäbischer Mannschafts-Meister mit der Perkussionsflinte), Paul Schreiber (Schwäbischer Einzel-Meister Perkussionsflinte und Schwäbischer Mannschaftsmeister Steinschlossflinte), Roland Brandl (Schwäbischer Meister Einzel-Steinschlossflinte, Schwäbischer Mannschaftsmeister Perkussions- und Steinschlossflinte).

Prellball (TSV Krumbach): Michael Seitzer, Martin Seitzer, Werner Seitzer, Christoph Seitzer (die Mannschaft der Männerklasse 30 wurde Süddeutscher Vizemeister und errang damit einen besonderen Erfolg). (k)

