Mehr Krumbacher brauchen auch mehr Wasser

Die Wasserabgabe der Stadt Krumbach an die Verbraucher hat sich im Laufe der Jahre erhöht und liegt 2019 bei rund 660500 Kubikmeter. Im Vorjahr waren es 657500 Kubikmeter.

Der Verbrauch des kühlen Nass' steigt stetig an. Martin Strobel, Werkleiter der Stadtwerke, stellt im Ausschuss einen Vorbericht zum Wirtschafts- und Finanzplan 2020 vor.

Von Monika Leopold-Miller

Die Krumbacher brauchen immer mehr Wasser. Das war in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses der Stadt zu erfahren. Der Leiter der Krumbacher Stadtwerke, Martin Strobel, stellte den Vorbericht zum Wirtschafts- und Finanzplan 2020 der Stadtwerke vor.

Dass der Wasserverbrauch steigt, liege laut Strobel zum einen am Anstieg der Einwohnerzahlen in Krumbach, zum anderen am Mehrverbrauch der Industrie. Zum Vergleich: Im Jahr 2009 waren es noch fünf Prozent der gesamten Wasserabgabemenge für die Industrie, im Jahr 2019 sind es neun Prozent. Insgesamt lag die Wasserabgabe im Jahr 2019 bei 660517 Kubikmeter. Im Jahre 2018 waren es 657502 Kubikmeter. 2009 betrug die Wasserabgabemenge 560838 Kubikmeter.

Investitionen von drei Millionen Euro vorgesehen

Die Stadtwerke setzen sich aus den Betriebszweigen Wasserwerk, Kanalwerk und Freibad zusammen. Laut Vermögensplan sind für das Jahr 2020 Investitionen von insgesamt rund drei Millionen Euro vorgesehen. Aufgeteilt sind dies beim Wasserwerk 730000 Euro, beim Kanalwerk 2,25 Millionen Euro und beim Freibad 22000 Euro.

Beim Wasserwerk schlägt die Sanierung des Hochbehälters beim Waldsportplatz mit 650000 Euro als größter Posten zu Buche.

Der dicke Brocken beim Kanalwerk ist die Sanierung des Kanalsystems in der Burgauer Straße/Anton-Nagenrauft-Straße (wir berichteten). Hier rechnen die Stadtwerke mit Kosten von rund 1,8 Millionen Euro. Für die Betonsanierung des Regenüberlaufbeckens nördlich des Jugendzentrums sind 100000 Euro eingeplant und für die Abwasserhebepumpen der Kläranlage 150000 Euro. Vorgesehen ist außerdem die Sanierung der Kanäle in der Buchstraße, der Heinrich-Sinz-Straße und der Franz-Aletsee-Straße.

Fürs Krumbacher Freibad sollen 22000 Euro aufgewendet werden

Für das Freibad sind in diesem Jahr lediglich 22000 Euro eingestellt. Wobei noch ungewiss sei, so Strobel, ob sie benötigt werden. Das Freibad war zuletzt umfangreich saniert worden.

21 Wasserrohrbrüche verzeichneten die Stadtwerke 2019. Dies verursachte laut Strobel beim Unterhalt des Rohrnetzes einen Kostenaufwand von 230000 Euro. 2018 waren es 16 Rohrbrüche. Gemessen am Jahr 2009, damals wurden 41 Wasserrohrbrüche gezählt, ist in den darauffolgenden Jahren ein Rückgang zu verzeichnen. „Das muss noch weiter sinken“, meinte der Werkleiter.

Manfred Pfeiffer (JW-OL) fragte nach dem Wasserrechtsbescheid und wo das Regenüberlaufbecken sei. Dr. Marcus Härtle (UFWG) stellte fest, dass der Verlust beim Freibad ohne Beteiligung des ÜWK deutlich höher wäre. Klaus Niederhofer (UFWG) wollte wissen, ob eine Erhöhung der Eintrittspreise vorgesehen sei. „Guter Vortrag“, meinte Gerhard Weiß (CSU).

