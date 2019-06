08.06.2019

Mehr Platz für Wohnen und Gewerbe in Krumbach

Annähernd 30 Bauplätze könnten in Krumbach an der B 300 in Richtung Babenhausen ausgewiesen werden. Warum die Stadt ihre Pläne ändert.

Von Monika Leopold-Miller

Auf rund 13500 Einwohner ist die Zahl in Krumbach zuletzt gestiegen. Wie kann ausreichend Wohnraum bereitgestellt werden? Dies spielt in der Krumbacher Stadtplanung derzeit eine zentrale Rolle und das war jetzt auch Thema im Bauausschuss. Auf der Tagesordnung der Sitzung stand auch das Thema Kita-Plätze.

Wohngebiet Babenhauser Straße

Neues Wohngebiet an der B 300 Ein neues Wohn- beziehungsweise Mischgebiet soll an der B 300 (Richtung Babenhausen) im Bereich Reschenberg entstehen. Es geht um annähernd 30 Plätze. Bereits im vergangenen Jahr war über eine Bebauung der bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche diskutiert worden. Zunächst dachte man an ein Gewerbe-/Mischgebiet. Zwischenzeitlich habe sich, so Bürgermeister Hubert Fischer, die Situation geändert. Die Stadt benötigt dringend Wohnraum. Deshalb werde nun vorrangig eine Wohnbebauung mit einem Teilbereich Mischgebiet für Büronutzung in Erwägung gezogen. Der größte Teil der Fläche werde als Wohngebiet vorgesehen. Geplant sei sowohl die Bebauung mit Einzelhäusern, als auch mit Doppelhäusern. Laut Bürgermeister Hubert Fischer wären die beiden Eigentümer zu einer Veräußerung bereit. Man wolle zwar in der Stadt nachverdichten, wo immer es geht, aber man müsse zusätzlich auch Flächen am Ortsrand ausweisen. Die Hanglage der betroffenen Grundstücke eigne sich eher für eine Wohnbebauung als für Gewerbe war auch die Meinung von 2. Bürgermeister Gerhard Weiß (CSU). In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass der Flächennutzungsplan der Stadt insgesamt überarbeitet werden müsse.

Auch Johann Geiger (JW/OL) war für eine Wohnbebauung. Nicht überall könne man verdichten, deshalb benötige man auch eine leichte Randbebauung, meinte er.

Ebenso waren Klaus Niederhofer (UFWG) und Hermann Mayer (SPD) für eine Wohnbebauung. Einstimmig sprachen die Mitglieder des Bauausschusses die Empfehlung zur Änderung des Bebauungsplans an den Stadtrat aus.

Kita-Plätze beschäftigen Krumbach

Kita-Plätze Wo können in Krumbach neue Kindergartenplätze eingerichtet werden? Im Gespräch ist unter anderem eine Erweiterung des evangelischen Kindergartens um zwei Gruppen. Kurzfristig könnten im evangelischen Gemeindehaus etwa 25 Kinder (eine Gruppe) untergebracht werden.

Thema war dies jetzt auch im Bauausschuss. Der zeitweisen „Umnutzung und Unterbringung einer Kindergartengruppe im evangelischen Pfarrheim“ (so die Formulierung der Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage) in der Jochnerstraße stimmten die Ausschussmitglieder einstimmig zu. Laut Bürgermeister Fischer könnten damit alle Kinder, deren Eltern sich gemeldet hätten, untergebracht werden. Stadträtin Johanna Herold (CSU) hielt dies für eine gute Lösung. Sie freute sich, dass es mit dieser Zwischenlösung so schnell klappe.

„Lerchenweg-Süd“ Der Bebauungsplan „Lerchenweg-Süd“ für ein Grundstück westlich des Lerchenwegs, am südwestlichen Ortsrand von Krumbach soll als Satzung beschlossen werden. Dies empfehlen die Mitglieder des Ausschusses dem Stadtrat mit 8:1 Stimmen. Dagegen war Hermann Mayer (SPD).

„Am Rothenbach“ Einstimmig fiel die Abstimmung aus zur Aufstellung der Einbeziehungssatzung „Am Rothenbach“, nördlich der Straße „Am Rothenbach“, am nordwestlichen Ortsrand von Krumbach.

Umfeld Bürgerhaus Die Neugestaltung des Umfelds im Bereich Bürgerhaus soll mit einem Wettbewerb entschieden werden. Vier Büros sollen daran beteiligt sein. Die Neugestaltung werde zu 50 Prozent durch die Städtebauförderung unterstützt.

