vor 18 Min.

Mehr Power aus dem Heizkraftwerk

Auf welches Konzept das Dominikus-Ringeisen-Werk setzt

Da steckt noch mehr Power drin: Die vier Blockheizkraftwerke (BHKW) im Ursberger Heizkraftwerk produzieren pro Jahr den Strom für rund 2000 Haushalte und den Wärmebedarf von 560 Haushalten. Im Rahmen eines Pilotprojekts mit der Firma Energas aus Ravensburg wurde jetzt ein BHKW nach 50000 Betriebsstunden ausgetauscht und durch eine wirksamere Maschine ersetzt.

Die effizientere Kraft-Wärme-Kopplung des neuen Aggregats bringt eine elektrische Leistung von 550 Kilowatt. Diese Maschine kann damit 600 Haushalte mit Strom und 160 Haushalte mit Wärme versorgen und spart dabei zehn Prozent Gas ein. Außerdem hat das Modul circa 15 Prozent weniger Wartungskosten.

Ein BHKW funktioniert im Prinzip wie ein Automotor und wird mit Gas betrieben. Besonders effizient daran ist, dass auch die komplette Abwärme genutzt wird, um Wasser zu erwärmen und Gebäude zu beheizen. Das gesamte Areal des Dominikus-Ringeisen-Werks in Ursberg wird so vom Heizkraftwerk aus mit Strom versorgt. In Zahlen sind das 98 Häuser mit einer Gebäudefläche von circa 230000 Quadratmetern. Das neue BHKW im Ursberger Heizkraftwerk ist bereits die 3. Generation seit dem Start dieser Art von Stromgewinnung mit dem ersten BHKW im Jahr 1995. Im Jahr 2000 wurden dann weitere drei BHKW in Dienst gestellt.

Das Dominikus-Ringeisen-Werk betreibt zur Energiegewinnung in Ursberg und an den anderen Standorten insgesamt 12 BHKW, drei Fotovoltaik- und drei Biomasse-Anlagen.

In Ursberg nutzt man zur Stromgewinnung zudem zwei Wasserkraftwerke, die erstmals bereits in der Gründerzeit der Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Dienst gestellt wurden. Insgesamt liegt der Jahresertrag an Strom auf das Gesamtwerk bezogen bei über 12 Millionen Kilowattstunden und an Wärme bei über 29 Millionen Kilowattstunden. (zg)

