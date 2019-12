vor 50 Min.

Mehr Schüler an der Grundschule Balzhausen

Balzhauser Schulverbandsversammlung verabschiedet Gesamthaushalt von knapp 240 000 Euro

Von Karl Kleiber

Bei der jüngsten Sitzung des Schulverbandes Balzhausen (SVB), zu dem die Gemeinden Aichen und Ziemetshausen gehören, trug Verbandsrat Anton Birle unter anderem das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 vor: Sie schloss im Verwaltungshaushalt (VWH) mit den angesetzten 181 000 Euro und im Vermögenshaushalt (VMH) mit gut 40 000 Euro (Ansatz 49 000 Euro) ab. Das Ergebnis wurde akzeptiert und Entlastung ausgesprochen. Weiter wurde der Haushaltsplan für 2020 einstimmig beschlossen.

Die Bürgermeister Anton Birle (Ziemetshausen), Alois Kling (Aichen), Daniel Mayer, Balzhausens Gemeindechef und Vorsitzender, Kämmerin Martina Fahrner von der VG Thannhausen sowie Schulleiterin Karin Stadler bilden den Verbandsausschuss. Fahrner trug die Haushaltssatzung für 2020 vor. Die Räte beschlossen ohne Gegenstimme Folgendes: Die durch Einnahmen nicht gedeckte Finanzlücke zur Finanzierung des Haushalts wird mit rund 193 000 Euro festgestellt und nach Anzahl der Schüler auf die Mitglieder des SVB umgelegt.

Das Haushaltsvolumen für 2020 beträgt rund 240 000 Euro, wobei knapp 45 000 Euro in Einnahmen und Ausgaben auf den VWH entfallen. Die Umlage pro Schüler verringert sich wegen der gestiegenen Schülerzahl um 246 Euro auf gut 2000 Euro. Sie beträgt für den gesamten Schulverband rund 193 000 Euro. Für geplante Investitionen wird keine Umlage erhoben. Es ist auch keine Kreditaufnahme eingeplant.

15 Schüler mehr als im Vorjahr

Zum Stichtag Oktober 2019 betrug die Schülerzahl 94, das waren 15 mehr, als die beiden Jahre zuvor. Von diesen sind 47 (+14) aus Balzhausen, 44 (+1) aus der Gemeinde Aichen und wie bisher drei aus Lauterbach und Hellersberg. Die beiden Weiler gehören politisch zwar zu Ziemetshausen, aber zum Schulsprengel Memmenhausen (Gemeinde Aichen). Wie Schulleiterin Karin Stadler sich äußerte, werde die Schülerzahl auch in den nächsten Jahren spürbar steigen.

Die größten Ausgabeposten im VWH sind rund 40 000 Euro an Pachten für die Schule und die Turnhalle, rund 40 000 Euro an Personalkosten (Tariferhöhungen sind bereits eingeplant) sowie die pauschale Kostenbeteiligung am Unterhalt der Sportstätten in Höhe von 11 000 Euro, deren Höhe für 2020 neu beschlossen wurde. An Verwaltungskosten an die VG Thannhausen sind gut 15 000 Euro zu entrichten. Die Zuführung zum VMH ist mit rund 28 000 Euro angesetzt.

Im VMH sind Investitionen in Höhe von rund 30 000 Euro vorgesehen. Es müssen unter anderem die Einrichtungen für das seit 2019 bestehende WLAN-Netz bezahlt werden. Die Beschaffung von Geräten für das Projekt „Digitales Klassenzimmer“ wurde in die Wege geleitet und ein Förderantrag an die Regierung gestellt. Außerdem wolle man dem noch zu gründenden Zweckverband „Digitale Schulen Landkreis Günzburg“ beitreten, um hier koordiniert vorgehen zu können. An zinslosen Darlehen hat der Schulverband Ende 2019 noch 187 500 Euro, wobei 27 800 Euro an Tilgungen in 2020 vorgesehen sind. 2900 Euro sind für die Rücklagen-Zuführung im nächsten Jahr eingeplant. Einstimmig wurde dem Haushaltsplan 2020 zugestimmt.

Kämmerin Fahrner erläuterte abschließend in ihrem Halbjahresbericht die Abwicklung des Haushaltes 2019, die in allen Bereichen mit den Ansätzen des Planes übereinstimmen. Verbandsrat Birle erwähnte in seinem Referat über die Jahresrechnung 2018, dass man im VWH mit 181 000 Euro eine Punktlandung hinbekommen habe. Im VMH wurden sogar weniger als die angesetzten 49 000 Euro ausgegeben.

