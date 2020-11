vor 37 Min.

Mehr interkulturelle Begegnung

Landratsamt sucht Ehrenamtliche für neues Projekt

Mit den Schwerpunkten Begegnung, Sprache und Kultur ist ab Januar 2021 ein interkulturelles Begegnungsprojekt in den Räumlichkeiten des neuen Soziokulturellen Zentrums „Stückwerk“ in Krumbach geplant. Ein- bis zweimal monatlich soll es hier Raum in einer gemütlichen und lockeren Atmosphäre für Austausch und gegenseitiges Kennenlernen geben, teilt das Landratsamt Günzburg mit.

Für dieses neue, interkulturelle Begegnungsangebot sucht das Landratsamt noch Ehrenamtliche, die kommunikativ sind, sich für andere Kulturen interessieren und gern auf andere Menschen zugehen. „Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sollten Interesse und Freude daran haben, bei der Gestaltung und Durchführung eines solchen Angebotes mitzuwirken“, sagt Meinrad Gackowski, Integrationsbeauftragter für den Landkreis Günzburg. (pm)

Weitere Informationen zu einer ehrenamtlichen Mitarbeit in diesem Bereich gibt es bei Meinrad Gackowski, Beauftragter für Familie, Demographie und Integration im Landratsamt Günzburg unter der Telefonnummer 08221/95-177 oder per E-Mail an integrationsbeauftragter@landkreis-guenzburg.de

