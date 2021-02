vor 14 Min.

Meike Pfister und die Ski-WM: „Manchmal erreicht man Ziele nicht“

Plus Am Montag, 8. Februar 2021, beginnt die alpine Ski-WM – ohne Meike Pfister aus Deisenhausen. Ein Gespräch über Leiden der Verletzungspause und Hoffnungen auf Olympia.

Zwei Jahre ist es jetzt her, dass sich die alpine Ski-Rennläuferin Meike Pfister aus Deisenhausen (Landkreis Günzburg) bei einem Trainingssturz einen bösen Schulterschaden zuzog. Noch heute leidet sie unter den Folgen, musste deshalb auf den erhofften Start bei der Weltmeisterschaft in Italien (8. bis 21. Februar 2021) verzichten. Wie geht es ihr? Und welche Pläne verfolgt sie für ihre sportliche Zukunft?

Corona pfuscht in die Vorbereitung

In der laufenden Saison haben Sie noch kein Weltcup-Rennen bestritten, Frau Pfister. Dabei hatten Sie sich im Vorfeld so zuversichtlich geäußert, dass Sie nach der im Februar 2019 erlittenen, schweren Schulterverletzung in diesem Winter ein Comeback feiern könnten. Was ist passiert?

Meike Pfister: Der Grund ist, dass ich für ein Comeback einfach noch nicht bereit war oder bin. Es fehlen mir noch einige Trainingskilometer. So eine Weltcup-Abfahrt ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und weil uns Corona in der Vorbereitung einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, die Trainingslager in Chile und den USA nicht stattfinden konnten, ist es als Abfahrerin umso schwerer, gleich wieder reinzukommen und für so eine anspruchsvolle Weltcup-Abfahrt bestens vorbereitet zu sein.

Sie gehörten zusammen mit elf weiteren Rennläuferinnen zum Top-Kader des Deutschen Ski-Verbands (DSV). Bundestrainer Jürgen Galler nahm Sie auch mit zu den Weltcup-Rennen vom 18. bis 20. Dezember in Val d’Isere (Frankreich). Letztlich durften sie dort aber weder in der Abfahrt noch im Super-G starten. Woran lag es?

Meike Pfister: In Val d’Isere bin ich die Trainingsläufe gefahren. Dass ich dann die Rennen nicht gefahren bin lang einfach daran, dass ich gemerkt habe, ich bin noch nicht bereit. Es waren noch zu große Unsicherheiten und ich war noch nicht in dem Renn-Modus, der erforderlich ist, um eine Weltcup-Abfahrt zu fahren. Es war ein Versuch – und der war halt negativ.

Heißt das, Sie müssen sich über die FIS-Rennen für höhere Aufgaben empfehlen?

Meike Pfister: Ja, es war ganz klar die Absprache, dass ich jetzt versuche, mich bei FIS- und Europacup-Rennen gut zu präsentieren. Ganz wichtig ist, dass ich meiner Form wieder näher komme und mich technisch auf das Niveau zubewege, auf dem ich einmal war.

Comeback? "Ich bin geduldig"

Kommt in einer so langen Zeit manchmal der Gedanke auf, dem Leistungssport Ade zu sagen?

Meike Pfister: Klar. Aber mir ist bewusst, dass ich eine sehr schwere Verletzung und über eine lange Zeit keine Ski unter den Füßen hatte. Und so weiß ich auch, dass man sich da eine gewisse Zeit geben muss. Ich bin jedenfalls geduldig, arbeite hart und versuche, alles aus mir herauszuholen. Ich denke nicht, dass die momentane Situation dafür gemacht ist, aufzugeben – nach allem, was man schon geschafft hat.

Wann hoffen Sie, im Weltcup wieder zum Einsatz zu kommen?

Meike Pfister: So bald wie möglich, hoffe ich. Schauen wir mal, ob es diese Saison noch klappt.

Am vergangenen Wochenende machte der Weltcup in Garmisch-Partenkirchen Station. An diesen Ort haben Sie gute Erinnerungen, denn dort haben Sie Ihr Weltcup-Debüt gefeiert und auch Ihr bestes Weltcup-Ergebnis erreicht. Wo und wie haben Sie das Rennen heuer erlebt?

Meike Pfister: In Garmisch habe ich Vorläufe gemacht. Die waren besser geeignet für mich, weil man als Vorläuferin eine bessere Piste hat und nicht ums sportliche Überleben kämpfen muss. Vor allem dann, wenn man noch nicht ganz sicher ist.

Sie haben hart gearbeitet, um wieder auf den alten Leistungsstand zu kommen. Ihre großen Ziele waren die Weltmeisterschaften in Cortina d’Ampezzo vom 8. bis 21. Februar 2021 und die Olympischen Winterspiele in Peking vom 4. bis 20. Februar 2022. Die WM beginnt bereits am Montag – die müssen Sie abschreiben.

Meike Pfister: Es stimmt, die WM in Italien war ein großes Ziel von mir. Aber manchmal erreicht man seine Ziele nicht. Es war mir schon bald klar, dass es für mich sehr schwer wird, bei der WM dabei zu sein.

Sind Sie trotzdem vor Ort?

Meike Pfister: Nein, denn ich bin unterwegs bei Europacup- und FIS-Rennen. Zudem sind ohnehin keine Zuschauer zugelassen. Also werde ich mir die Rennen am Fernseher anschauen. Ich hoffe, dass ich dann im nächsten Jahr bei den Olympischen Spielen starten kann.

Daumendrücken für Kira Weidle

Nach dem im September 2020 erfolgten Rücktritt von Viktoria Rebensburg vom aktiven Leistungssport sind deutsche Siegfahrerinnen dünn gesät. Wem trauen Sie am ehesten zu, mit einer WM-Medaille nach Hause fahren zu können?

Meike Pfister: Kira Weidle hat in Cortina Chancen, auf das Podest zu fahren und ich hoffe natürlich, dass sie bei dieser WM ein bisschen überrascht. Ich drück’ ihr auf jeden Fall die Daumen.

Wer sind Ihre Favoritinnen in den verschiedenen Disziplinen?

Meike Pfister: Im Slalom sehe ich Chancen für die Slowakin Petra Vilhova, Mikaela Shiffrin aus den USA, die Schweizerin Michelle Gisin und Kathrin Liensberger aus Österreich. Im Riesenslalom erwarte ich Vilhova, Shiffrin sowie Marta Bassino aus Italien ganz vorn und im Super-G Lara Gut-Behrami aus der Schweiz, die momentan in dieser Disziplin dominiert. In der Abfahrt wäre normalerweise die Italienerin Sofia Goggia meine große Favoritin gewesen, aber die fällt ja bekanntlich aus. Vielleicht überrascht hier Kira Weidle. Wenn sie einen guten Lauf hat, kann sie auf jeden Fall vorne rein fahren.

Was steht für Sie in dieser Saison noch auf dem Programm?

Meike Pfister: Europacup-Rennen, die deutsche Meisterschaft und eventuell ein Weltcup-Einsatz.

25. Geburtstag: "Wünsche mir, dass ich wieder die alte Meike werde"

Sie feiern in diesen Tagen Ihren 25. Geburtstag. Was wünschen Sie sich?

Meike Pfister: Dass ich möglichst schnell wieder die alte Meike werde, in die Spur zurückfinde, Erfolge feiern kann und das Quäntchen Glück wieder mal auf meiner Seite habe. Interview: Alois Thoma

Zur Person: Meike Pfister (25) aus Deisenhausen ist Sportsoldatin mit Dienstgrad Leutnant bei der Bundeswehr in Sonthofen. Im Frühjahr 2016 wurde sie in die Lehrgangsgruppe Ia des Deutschen Skiverbandes (DSV) berufen. Im Januar 2017 gab die deutsche Vizemeisterin in Abfahrt und Riesenslalom, die bei nationalen Rennen für den Skiclub Krumbach startet, in Garmisch-Partenkirchen ihr Weltcup-Debüt. Auf der Kandahar wurde sie 36. in der Abfahrt. Im Jahr darauf erreichte sie auf derselben Piste den 14. Platz und damit ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis. 2019 wurde sie für die Weltmeisterschaften in Are (Schweden) nominiert, wo sie mit Platz 22 in der Kombination und Rang 23 in der Abfahrt ihren Aufwärtstrend fortsetzte. Im Februar 2019 stürzte sie im Training und zog sich eine schwere Schulterverletzung zu, deren Nachwirkungen sie bis heute bremsen.

