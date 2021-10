Einbruch in Bauwagen in Memmenhausen

Aus dem Jugendtreff in Memmenhausen, der im Bauwagen untergebracht ist, wurden Geld und eine Musikanlage gestohlen. DIe Polizei sucht Zeugen.



Bislang unbekannte Täter sind im Verlauf der vergangenen Tage in einen Bauwagen in der Zusamstraße in Memmenhausen eingebrochen. Der Bauwagen, der als „Bude“ bezeichnet wird, ist innen ausgebaut und dient als Treffpunkt für die Dorfjugend. Die Täter zwickten zwei Vorhängeschlösser auf und gelangten so in das Innere, berichtet die Polizei. Anschließend entwendeten sie Bargeld sowie eine Musikanlage und zerschlugen Getränkeflaschen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise dazu erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (AZ)