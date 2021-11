Reifen in Memmenhausen zerstochen

Zwei Fahrzeuge werden beschädigt. Der Schaden beträgt rund 300 Euro.

Am Sonntag in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.15 Uhr beschädigte ein Unbekannter am Oberfeld in Memmenhausen zwei abgestellte Fahrzeuge. Der Täter stach laut Polizei in jeweils einen Reifen eines Pkw und eines Kleintransporters. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/905-0. (AZ)