Unfall: Auto überschlägt sich nachts mehrfach bei Memmenhausen

22-jähriger Fahrer wird bei Verkehrsunfall bei Memmenhausen verletzt. Sein Wagen wird total zerstört. Was die Polizei zu den Ursachen sagt.



Blechschaden in Höhe von rund 4500 Euro ist entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, gegen 23 Uhr auf der Staatsstraße 2027 zwischen Muttershofen und Memmenhausen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 22-Jähriger auf der St 2027 in Richtung Memmenhausen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr im weiteren Verlauf über rund 40 Meter über dortigen Seitenstreifen und Straßengraben, bis die Fahrzeugfront einstach und sich der Wagen über den Fuß- und Radweg mehrfach überschlug. Der völlig zerstörte Pkw blieb schließlich im angrenzenden Acker liegen. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen und konnte sich selbst aus dem Wrack befreien, so die Polizei. Er wurde zur weiteren Abklärung in eine Klinik gebracht. Auf Grund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der 22-Jährige zu schnell unterwegs war. (AZ)