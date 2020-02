17.02.2020

Memminger Stadtkaplan wird Thannhausens neuer Pfarrer

Plus Nach dem Weggang von Stadtpfarrer Stefan Finkl wird die Pfarrerstelle wieder besetzt. Wer der neue Pfarrer ist und was alles auf ihn zukommt.

Von Annegret Döring

Da waren die Erleichterung und das Staunen gleichermaßen groß bei den Katholiken in Thannhausen: Im Gottesdienst wurde am gestrigen Sonntag ein Brief vom künftigen Augsburger Bischof, Diözesanadministrator Bertram Meier, verlesen. Die freudige Nachricht: Die Pfarrstelle der Pfarrei Mariä Himmelfahrt wird wieder besetzt. Nach Thannhausen kommt der jetzige Memminger Stadtkaplan Florian Bach. Zuvor war dieser bereits in Bad Wörishofen tätig gewesen und davor wiederum im Pastoralpraktikum in Illertissen.

Wie Dekan Klaus Bucher im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete, hatte sich kein älterer erfahrener Geistlicher auf die Stelle in der Mindelstadt beworben. Die Bewerbungsfrist endete Anfang Februar. Ab September wird Florian Bach nach Thannhausen kommen und dann auch im Pfarrhaus wohnen. Zu diesem Zeitpunkt soll auch die Pfarreiengemeinschaft (PG) entstehen, die PG Thannhausen/ Ursberg heißen wird. Neben der Pfarrei Mariä Himmelfahrt Thannhausen werden Burg, Mindelzell, Balzhausen und Ursberg zu ihr gehören. Leiten wird sie der junge neue Pfarrer Florian Bach. Neue Pfarreiengemeinschaft soll bis 2025 entstehen Die diesbezüglichen Umstrukturierungen im Bistum Augsburg laufen seit einigen Jahren und werden im Jahr 2025 abgeschlossen sein. Den Umstrukturierungsprozess wird ein Referent für Gemeindeentwicklung begeiten und der 33 Jahre alte neue Pfarrer soll nach Kräften bei seiner seelsorgerischen Arbeit unterstützt werden. Eine große Rolle dabei werden laut Dekan Bucher auch die in Thannhausen eingesetzten Ruhestandsgeistlichen spielen. Dies sind die Pfarrer Hans Gloning und Karl Borromäus Thoma. Innerhalb der Pfarreien gemeinschaft wird dann auch Pfarrer Ludwig Gschwind aus Mindelzell und Balzhausen zum Ruhestandsgeistlichen, und auch Pfarrer Karl Heidingsfelder übernimmt noch Dienste. Alle können dies natürlich nur tun, so weit es ihre Gesundheit und Konstitution zulassen. Freude auf Pfarrstelle in der Mitte des Bistums Augsburg Bach, ein gebürtiger Pfrontener, freut sich außerordentlich, nach Thannhausen zu kommen. Er mag den Menschenschlag aus der Gegend, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Thannhausen sei schön mit seiner Lage in der Mitte des Bistums und nicht nur interessant durch die geschichtliche Persönlichkeit Christoph von Schmids. Auch die Nähe zum Dominikus-Ringeisen-Werk und der St. Josefskongregation sei sicher gewinnbringend. Ordensfrauen hätten in seinem Leben schon immer eine Rolle gespielt, verrät Bach. Als junger Ministrant sei er auch bereits einmal auf einer Freizeit in Ursberg gewesen und habe einige Eindrücke dort sammeln können. Einen offiziellen Zeitplan zu seiner In-Dienst-Setzung und zum offiziellen Beginn der Pfarreiengemeinschaft gebe es noch nicht, so Bach. Er habe auch noch keinen Kontakt mit den Pfarrgemeinden und den politischen Gemeinden aufnehmen können. Pfarrer Moosariet aus Ursberg ist der Temporalienverwalter Seit Oktober 2019 ist die Pfarrerstelle in Thannhausen unbesetzt. Der Geistliche Stefan Finkl, der 2016 gekommen war, hatte sie aus persönlichen Gründen verlassen, was der Gemeinde in einem Brief im Gottesdienst verlesen worden war. Die Betroffenheit war groß gewesen. Es war Finkls erste Pfarrerstelle gewesen. Er hatte sie nach seiner Kaplanszeit in Marktoberdorf angetreten. Die Temporalienverwaltung und die seelsorgliche Betreuung der Pfarreien Thannhausen und Burg werden bis zur Wiederbesetzung von Pfarrer Joseph Moosariet von Ursberg übernommen. Ein Temporalienverwalter wird eingesetzt, wenn eine Pfarrstelle für einen längeren Zeitraum nicht besetzt ist, normalerweise bei Krankheitsfällen. Lesen Sie dazu auch: Nach Abschied von Pfarrer Finkl: So geht es in Thannhausen weiter



