16:00 Uhr

Menschen in Krumbach in der Krise helfen

Plus Wunschbaum und Solidaritätskaffee – welche Aktionen das Krumbacher Quartiersmanagement plant und warum Sozialarbeit gerade jetzt so wichtig ist.

Von Peter Bauer

„Manche schreiben uns inzwischen sogar Briefe“, sagt Heike Feßler, die im Krumbacher Bürgerhaus den Familienstützpunkt koordiniert. Dabei deutet sich an, wie schwer es in Corona-Zeiten ist, Menschen zu helfen, die auf ihrem Weg durchs Leben Hilfe brauchen. Die beispielsweise keine familiäre Unterstützung haben, oder die eine günstige Wohnung suchen, die sie sich mit einem geringen Einkommen leisten können. Die Krise hat das, was wir mitunter als Sozialarbeit bezeichnen, sehr verändert.

Diese Thematik ist in Krumbach im Bürgerhaus konzentriert. Im Gespräch mit unserer Redaktion skizzieren Quartiersmanagerin Birgit Baumann und Heike Feßler, wie sie sich auf die aktuellen Bedingungen einstellen. Wie Birgit Baumann berichtet, sind für den Monat Dezember mehrere soziale Projekte geplant. Einem Menschen, der sich einen Kaffee im Gasthaus nicht leisten kann genau dies zu ermöglichen: Darum geht es beim Projekt „Spendiert – Suspended Coffee“, das in Krumbach auf eine Idee der Breitenthalerin Claudia Snehotta zurückgeht. In Ländern wie Österreich und Großbritannien gibt es diese Aktion schon länger, schreibt Claudia Snehotta. „Zwei bezahlen, einen trinken“, wird sie bisweilen umschrieben.

Wer sich in Krumbach an der Aktion beteiligt

Wie Birgit Baumann berichtet, beteiligen sich in Krumbach das Bistro Jo, Zitherbäck, das Café Nimm Platz, die Bäckerei Kaiserbeck und der Weltladen an der Aktion. Ob Kaffee, Tee, Kuchen oder Ähnliches: Es geht darum, Menschen, die sich dies aktuell nicht leisten können, eine kleine Lebensfreude zu bereiten. Was die Kunden extra bezahlt haben, wird dann in Form von Gutscheinen hinterlegt, die Bedürftige nutzen und einlösen können. Birgit Baumann möchte sich dabei auch eng mit dem Krumbacher Tafelkreis abstimmen.





Wegen der Corona-Krise konnte die Spielstraßen-Aktion des Krumbacher Quartiersmanagements in klassischer Form nicht stattfinden. Aber Birgit Baumann und Melissa Niedermair verteilten „Spielstraße-to-go-Sets“, unter anderem mit Kreide. So konnten Interessierte sich gewissermaßen vor der eigenen Haustüre ihre eigene Spielstraße einrichten. Bild: Quartiersmanagement Krumbach

Dieser versorgt in Krumbach Bedürftige mit Essen. Wie der Offene Tafelkreis Krumbach zuletzt mitteilte, sei er leider bis auf Weiteres aufgrund der aktuellen Bestimmungen nicht in der Lage, Essen auszugeben. Ob die „Suspended-Coffee“-Solidaritätsaktion mit Blick auf die aktuellen Corona-Bestimmungen aber Anfang Dezember überhaupt starten kann, müsse sich erst noch zeigen, sagt Birgit Baumann.

Wenn der Weihnachtsbaum zum Wunschbaum wird

Geplant ist ferner, den Weihnachtsbaum auf dem Krumbacher Marktplatz zu einem Wunschbaum zu machen. Auch diese Aktion ist für Menschen gedacht, die in ihrem Lebensalltag Hilfe brauchen. Die entsprechende Vordrucke für das Formulieren eines Wunsches können auf den Internetseiten der Stadt oder des Bürgerhauses heruntergeladen werden. Sie werden dann anonym am Weihnachtsbaum befestigt und „hoffentlich von einem Wunscherfüller gelesen und mitgenommen“, sagt Birgit Baumann. Geplant ist überdies, Bastelmaterial für Kinder zu verteilen und es soll einen Briefkasten für „Post ans Christkind“ geben. Wie die Aktionen konkret ablaufen werden, hänge von der aktuellen Entwicklung mit Blick auf die Corona-Krise ab, erklären Birgit Baumann und Heike Feßler.

Bei der Arbeit im Bürgerhaus spielt auch das Thema Jugend eine maßgebliche Rolle. Die Jugendarbeit ist aber derzeit alles andere als einfach. Das Jugendzentrum musste schließen. Das Jugendcafé im Kinderzentrum konnte hingegen geöffnet bleiben, weil hier der Schwerpunkt auf der Jugendhilfe liegt.

Die Lebensqualität im Krumbacher Nordwesten weiter erhöhen

Wie kann die Lebensqualität im Bereich Pappelweg-Kammelweg-Johannisbrunnen-Markgrafenstraße erhöht werden? Im Oktober brachte Quartiersmanagerin Baumann eine Aktion auf den Weg, bei der die Ideen der Bewohner im Mittelpunkt stehen. Verteilt wurde eine „Quartiersbox“, Bewohner konnten ihre Ideen für ihr Viertel aufschreiben und ans Quartiersmanagement weitergeben. Unter anderem zur Verkehrsführung gab es viele Anregungen.

Der persönliche Austausch war aber nur eingeschränkt möglich. Auch das deutet an, wie die Corona-Krise die Arbeit im Bürgerhaus beeinflusst. Die Planung für 2021 sei schwierig, sagen Birgit Baumann und Heike Feßler. Doch gerade die Krise macht die Bedeutung dieser Arbeit immer wieder deutlich.

