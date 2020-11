vor 51 Min.

Menschen misssachten Infektionsschutzregeln: Polizei muss eingreifen

«Mundschutz tragen» ist nach den derzeit geltenden Regeln nach dem Infektionsschutzgesetz bei vielen menschlichen Begegnungen angesagt. Außerdem dürfen sich nur Personen aus zwei Haushalten treffen. Im Landkreis Günzburg wurde am Wochenende dagegen mehrfach verstoßen, was die Polizei anrücken ließ.

In Niederraunau, Langenhaslach und Günzburg gab es mehrere Anzeigen weil sich zu viele Menschen trafen. Sie hielten außerdem keine Abstände ein und trugen keine Mund-Nasen-Masken. Wie die Polizei von den Treffen erfuhr.

Von Annegret Döring

Gleich zwei Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz meldet die Polizei aus dem südlichen Landkreis Günzburg. Einmal griffen Polizisten diesbezüglich im Neuburger Ortsteil Langenhaslach ein, einmal im Krumbacher Stadtteil Niederraunau.

An der Kirche in Langenhaslach Alkohol getrunken

Wie die Polizei berichtet, erhielt sie eine Mitteilung am Samstagabend gegen 19 Uhr, dass sich im Bereich der Langenhaslacher Kirche etwa sieben bis zehn randalierende Jugendliche aufhalten würden. Eine Polizeistreife fuhr dort hin und traf dort auch tatsächlich acht Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren an. Teilweise waren die Jugendlichen alkoholisiert. Bei einem 18-Jährigen fanden die Beamten mehrere Flaschen harter Alkoholika. Diese wurden von den Polizisten sichergestellt. Außerdem wurden aufgrund der derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen nach dem Infektionsschutzgesetz mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In Niederraunau in der Familie gefeiert

Am Samstagabend ging ein weiterer Hinweis bei der Polizei ein, dass sich in einer Wohnung in der Allgäuer Straße mehrere Personen entgegen der derzeit geltenden Kontaktbeschränkung treffen würden. Die Anschrift wurde daraufhin durch eine Polizeistreife überprüft. Hierbei konnte tatsächlich festgestellt werden, dass sich insgesamt acht Erwachsene im Alter von 23 bis 38 Jahren und sieben Kinder aus vier verschiedenen Haushalten zu einer Familienfeier getroffen hatten. Vor Ort wurde trotz beengter Verhältnisse weder Masken getragen noch entsprechende Mindestabstände eingehalten, so die Polizei in ihrem Bericht. Gegen die Erwachsenen wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Jugendliche pöbeln am Günzburger Bahnhof herum

Außerdem gab es einen Vorfall am Sonntag in den frühen Morgenstunden am Günzburger Bahnhof. Dort wurde vom Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn gegen 5 Uhr eine Gruppe Jugendlicher am Bahnhof gemeldet, die sich daneben benehmen und laut herumschreien würden. Durch die kontrollierende Polizeistreife wurden dann sechs Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 14 bis 20 Jahren festgestellt, die weder die vorgeschriebenen Mindestabstände einhielten, noch Mund-Nase-Masken trugen. Damit verstießen sie gegen die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen, sodass gegen die Jugendlichen ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird.

