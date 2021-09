Mindelzell

15.09.2021

Alice Weidel kommt: Was die AfD im Mindelzeller Amphitheater von Engelbert Schmid plant

Plus Alice Weidel tritt bei einer AfD-Veranstaltung im Theater von Engelberg Schmid auf. Schmid war selbst mehrfach bei Demos gegen die Corona-Politik aktiv.

Vor drei Jahren sprach sie im Breitenthaler Vereinsheim. Am kommenden Samstag, 18. September, ab 12 Uhr (Einlass 11 Uhr) gibt es einen weiteren Wahlkampfauftritt der AfD-Spitzenpolitikerin Alice Weidel im Landkreis – diesmal im Amphitheater von Engelbert Schmid in Mindelzell. Schmid, vielen bekannt durch seine Hornbauwerkstatt und als Konzertveranstalter im Amphitheater, ist in Krumbach mehrfach als Redner bei Demos gegen die Corona-Politik aufgetreten. „Ich kenne Engelbert Schmid sehr gut und schätze, das, was er unternehmerisch leistet, sehr“, sagt AfD-Bundestagskandidat Gerd Mannes auf Anfrage unserer Redaktion.

